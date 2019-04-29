سعيد الكثيري يربك حسابات رازوفيتش

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

أربك سعيد الكثيري مهاجم الظفرة، حسابات المدرب رازوفيتش، بتألقه في المباراة الأخيرة بالدوري أمام النصر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز فيها هدف فريقه بعد مشاركته أساسياً، ولمدة 90 دقيقة، لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي.

واللافت أن سعيد الكثيري عندما تتاح له الفرصة، يرد على مدربه بالأداء الجيد، والأهداف التي تعكس خبرته ومهارته، والتي كان أبرزها هدفه في شباك الفجيرة، بعد نزله أرضية الملعب في الزمن المهدر، ومن أول لمسة للكرة، لينقذ فريقه من الهزيمة، ليؤكد دائماً أنه الورقة الرابحة.

وجاءت مشاركة سعيد الكثيري، بعد أن رأى المدرب رازوفيتش إبعاد عدد من العناصر الأساسية عن اللقاء، بهدف منحهم راحة بدنية، واستغل الكثيري الفرصة بشكل جيد،وأصبحت مشاركته في لقاء اليوم واردة بنسبة كبيرة، بعد أن أقنع مدربه بتميزه.