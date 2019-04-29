حمد المرزوقي: نهائي للتاريخ لا يقبل التفريط

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

قال حمد المرزوقي المدافع الأيمن للظفرة، إن لقاء اليوم ضد شباب الأهلي، يعتبر نهائياً للتاريخ، لا مجال فيه للتفريط وخسارة اللقب، مؤكداً ضرورة بذل أقصى جهد لإكمال المشوار بنجاح، ومنح النادي اللقب الذي يستحقه. وأكد المرزوقي أن الظفرة بالعطاء الذي قدمه في الموسم الحالي، على مستوى كافة المنافسات، يستحق أن يخرج ببطولة، وأضاف: من الرائع أن تكون هذه البطولة كأس رئيس الدولة، لأنها الأغلى والأجمل، ولديها مكانة خاصة في نفس كل لاعب، ويتشرف بها أي نادٍ.

وقال المرزوقي: المباراة صعبة جداً لأن شباب الأهلي، وكما يعلم الجميع، فريق قوي ومتماسك، ومستواه في النصف الثاني من الموسم تطور كثيراً عن النصف الأول، تابعنا مؤخراً انتصاراته وعروضه القوية، مع خسارة واحدة، لديه لاعبون متميزون يتمتعون بخبرة كبيرة، ويلعبون مع المنتخب الوطني، وكلها أشياء تؤكد أننا مقبلون على مهمة صعبة، لكن تميز شباب الأهلي، يضاعف من احترامنا له، ويزيد من قوتنا ولا يرهبنا، في النهاية، كرة القدم لعبة مجهود، وعلى كل لاعب ينال ثقة الجهاز الفني، أن يقدم أقصى ما عنده، وحينها، سيتحقق الفوز بإذن الله.