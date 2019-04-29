لوفانور: الكأس خير تعويض لجماهير «فرسان دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، طموحه وزملائه للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة الليلة، عندما يلتقي فريقه الظفرة، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ليكون اللقب الغالي خير تعويض لجماهير «فرسان دبي»، عن درع دوري الخليج العربي القريب من الشارقة.

أشار لوفانور، إلى بداية شباب الأهلي في بداية الموسم الحالي، ووصفها بـ «المعقدة»، بعدما لعب الفريق 4 مباريات، وخسر منها 3 مباريات في مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي لكرة القدم، وإلى أنه كان صعباً على الفريق الدخول في دائرة المنافسة على أي بطولة، قبل مقدم المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، والذي اعتبره المهاجم البرازيلي، القطعة التي كانت تنقص الفريق، لتكمل منظومة التفوق والتقدم إلى الأمام.

عمل رائع

وأوضح لوفانور، أن العمل الذي قام به المدرب واللاعبون بعدها، كان رائعاً، لأن الفريق نجح في استعادة الثقة من خلال الانتصارات المتتالية، وهو الأمر الذي منح الفريق الهدوء والثقة والبهجة داخل غرفة الملابس، وهذا شيء مهم لتحقيق الانتصارات مباراة بعد مباراة.

نجاح

وأضاف أن شباب الأهلي نجح في الفوز بكأس الخليج العربي، وهو لقب جاء في توقيت أكثر من مناسب للفريق، لأن الأندية الكبيرة تعود منها الجميع على التنافس الدائم على تحقيق البطولات، وأكد مهاجم شباب الأهلي، أن الخطوة الأولى الناجحة، يلزمها خطوة ثانية أكثر نجاحاً، وتتمثل بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، خاصة أن درع الدوري بات بعيداً عن أيدي شباب الأهلي، وأصبح قريباً من الشارقة، ولكنه استطرد، مشيراً إلى أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، ولا تزال هناك 4 جولات متبقية على نهاية الدوري.