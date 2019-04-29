مرزوق: حظوظ متساوية للفريقين

المصدر: العين - البيان الرياضي

يعتقد محمد مرزوق، مدافع فريق شباب الأهلي، أن مواجهة اليوم أمام الظفرة على نهائي كأس صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، من أهم مباريات الفريق بالموسم، مشيراً إلى رغبتهم العالية في تحقيق الفوز والحصول على اللقب الغالي.

وقال: في مثل هذه المباريات غالباً ما تكون الحظوظ متساوية للفريقين المتنافسين، وسنواجه اليوم فريقاً متطوراً هو الظفرة الذي قدم عملاً متميزاً خلال الفترة الأخيرة، ولذلك فالمهمة لن تكون سهلة، وعلينا مضاعفة الجهود والقتال بقوة من البداية وحتى النهاية، وخصوصاً أنه لن يكون هناك تعويض في النهائي، ونأمل أن نوفق في حسم الأمور لمصلحتنا والتتويج باللقب الغالي وإسعاد جمهورنا الوفي بالبطولة الثانية في الموسم، مع التأكيد أن تتويجنا بكأس الخليج العربي أخيراً، لن يجعلنا نسترخي لأن شباب الأهلي فريق كبير ويستحق الحصول على أكبر عدد من البطولات.

وأكد مرزوق، أن الخبرة في المباريات النهائية تلعب دوراً كبيراً بالطبع، ولكن علينا ألا نعتمد على ذلك فقط، بل يجب علينا القتال والتركيز والعمل الجماعي، وقد أكملنا جاهزيتنا للمباراة تحت قيادة المدرب أروابارينا، الذي أعاد ترتيب أوراق الفريق وقاده للتطور الكبير الذي ظهر عليه أخيراً، وسنعمل على أن نحسم المباراة في وقتها الرسمي، ونحن نعلم خطورة الظفرة وتطوره، ولذلك سنقاتل بتركيز عالٍ طوال زمن المباراة.