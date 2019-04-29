حمد العامري يحيي حفل نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم، التحضيرات الخاصة بالمباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي ستجرى اليوم باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي.

وعقدت اللجنة المنظمة للنهائي، أمس، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً في ملعب المباراة، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومسؤولي الملعب، وممثلي الجهات المعنية، حيث تم الوقوف على كل الأمور التنظيمية الخاصة بحفل النهائي، الذي سيسبق انطلاق المباراة، إلى جانب مناقشة بعض الجوانب التنظيمية الأخرى.

وأوضح محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، أن المباراة النهائية اليوم، ستشهد إقامة حفلاً يتضمن العديد من العروض والفقرات، منها أغنية خاصة بالنهائي، يقدمها الفنان الإماراتي حمد العامري، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية أخرى للجماهير، يقدمها المذيع سعيد المعمري، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة رصد جوائز قيمة للجماهير، بالتعاون مع نيرفانا للسفر والسياحة.

ودعا بن هزام جماهير الفريقين والجماهير الأخرى، بالحضور إلى الملعب منذ وقت مبكر، للاستمتاع بفقرات الحفل، مشيراً إلى أن بوابات الدخول ستفتح قبل ثلاث ساعات من صافرة البداية، موجهاً الجماهير بضرورة اتباع تعليمات المنظمين، وضوابط الأمن والسلامة، والإرشادات الخاصة بحضور المباريات.

وتوجّه بن هزام بالشكر إلى إدارة استاد هزاع بن زايد، على جهودهم وحرصهم على توفير كل الإمكانات لفريق العمل، والشكر موصول لكل الشركاء والمنظمين المتعاونين مع اتحاد الكرة، لإخراج النهائي بالشكل المميز الذي يليق بهذه المناسبة الرياضية الغالية.