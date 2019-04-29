نجوم شباب الأهلي: نتطلع للتتويج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب عدد من نجوم شباب الأهلي، عن طموحهم وتطلعهم للتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك قبل لقاء الظفرة الليلة، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وأكدوا أنهم تعاهدوا معاً على إسعاد جماهيرهم بلقب ثانٍ في الموسم الحالي، بعدما توجوا منذ أسابيع قليلة، أبطالاً لكأس الخليج العربي للمحترفين.

أكد أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، أنه وجميع زملائه اجتهدوا خلال التدريبات الأخيرة قبل لقاء الظفرة الليلة، بهدف الحصول على فرصة لتمثيل «فرسان دبي» في المباراة النهائية على الكأس الغالية، وأشار إلى أنه يتمنى المشاركة في اللقاء، وإلى أن هذا القرار يبقى في يد الجهاز الفني للفريق.

رغبة بالفوز

بدوره، أكد محمد جابر مدافع شباب الأهلي، أن هناك رغبة أكيدة داخل صفوف الفريق بالفوز بالكأس الغالية، ليكون اللقب الثاني الذي يتوج به «فرسان دبي»، بعد فوزهم بكأس الخليج العربي للمحترفين هذا الموسم، وأشار إلى أنه وزملاءه اللاعبين، تعاهدوا على بذل أقصى جهد خلال لقاء الليلة، لإسعاد جماهير الفريق بلقب غالٍ على قلوب الجميع.

أما عبد العزيز الكعبي مدافع شباب الأهلي، فأكد على أن معنويات الفريق عالية قبل لقاء كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأن الفريق الأكثر هدوءاً، هو من سيفوز باللقاء، مشيراً إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مؤكداً أن المدرب يتعامل مع اللاعبين كعائلة واحدة، ويعتبر جميع اللاعبين كأصدقاء، قبل أن يكون مدرباً لمجموعة من اللاعبين.