شباب الأهلي والظــفرة.. النهائي الحلم

المصدر: دبي- طلحة عبد الله، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

يتشارك شباب الأهلي والظفرة، عندما يلتقيان في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في «النهائي الحلم» على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، للموسم الرياضي الحالي 2018-2019، طموح التتويج بالكأس الغالية على قلوب الجميع في الدولة، ليزيد شباب الأهلي من غلة رصيده الخاص والمتميز في تلك البطولة.

ويصعد إلى منصة التتويج للمرة الثانية في الموسم الجاري، بعدما سبق وتوج بطلاً لكأس الخليج العربي للمحترفين، فيما يمني الظفرة النفس، بأن يتوج للمرة الأولى في تاريخه، بطلاً لتلك المسابقة الغالية، خاصة أنه يتأهل للمرة الأولى لمباراة نهائي الكأس الغالية.

أفضلية

تحمل النسخة الحالية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الرقم 43، في تاريخ البطولة الأغلى على القلوب، ويتنافس فيها شباب الأهلي والظفرة، على الكأس الجديدة، التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم في الأيام الماضية، من خلال حفل خاص أقيم في العاصمة أبوظبي، كما تحظى البطولة بأهمية وأفضلية كبيرة، لأنها تؤهل صاحبها للعب على كأس السوبر في بداية الموسم الجديد.

وكذلك المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، ولذا، تعودت الجماهير الإماراتية أن تشاهد مباريات نهائية قمة في الأداء والروح القتالية العالية، وتتوقع أن يتكرر الأمر في المباراة النهائية الليلة.

يرتدي لاعبو الظفرة خلال مباراة الليلة، القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء، فيما يرتدي لاعبي شباب الأهلي، اللون الأحمر الكامل، ويدير المباراة، الحكم الدولي حمد علي يوسف، وسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء مباشرة لتحديد هوية البطل، في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، مع العلم بأن نظام مباريات البطولة في الأدوار السابقة، كان يقضي باللعب وقتاً إضافياً حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح، حال استمرار التعادل.

طوارئ

في ظل الرغبة القوية في التتويج باللقب الغالي، أعلنت الأجهزة الفنية والإدارية لفريقي شباب الأهلي والظفرة، الطوارئ، بما يخالف الكلام «الدبلوماسي» الذي تطلقه الأجهزة الفنية قبل مثل تلك المباريات النهائية الهامة، أن الاستعدادات جرت بشكل عادي، إذ رفض الجهاز الفني في كلا الفريقين، منح اللاعبين أي راحة سلبية، وتواصلت التدريبات بشكل يومي، عقب نهاية مواجهتي الفريقين في الجولة الثانية والعشرين من دوري الخليج العربي، وتسابق الجهازان الطبي في كلا الفريقين، على تجهيز اللاعبين وإتمام مرحلة الاستشفاء السريع، بما يضمن جاهزية جميع اللاعبين، ومنح المدربين حرية أكبر في اختيار التشكيلة المثالية التي تحقق التفوق داخل المستطيل الأخضر.

لا يعاني شباب الأهلي من غيابات مؤثرة قبل اللقاء النهائي الليلة، واطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، على جاهزية جميع اللاعبين، من خلال الفوز الأخير الذي حققه «فرسان دبي» على مستضيفهم فريق الإمارات بنتيجة 5-1.

وهو ما ساهم في ارتفاع معنويات اللاعبين خلال التدريبات التي أجراها الفريق بشكل يومي منذ يوم الخميس الماضي، على ملعبه باستاد العوير، واختتمها أول من أمس، وتوجه بعدها للمبيت في مدينة العين، ليؤدي تدريبه الأخير على ملعب استاد هزاع بن زايد، والذي ركز فيه الجهاز الفني على بعض الملاحظات والأمور الفنية البسيطة، كتعليمات أخيرة، بعد الاستقرار على طريقة الأداء التي سيواجه فيها الظفرة.

تكتيك

في المقابل، أكمل الظفرة جاهزيته للقاء، من خلاله تدريبات منتظمة في الفترة السابقة، ومبارياته في دوري الخليج العربي، وآخرها أمام النصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، بعد أن كان الفريق قريباً من الفوز حتى الدقائق الأخيرة.

وعقب اللقاء، أدى الفريق عدداً من التدريبات التي ركز خلالها المدرب الصربي فوك رازوفيتش، على تجهيز عناصر فريقه بدنياً ومعنوياً، ووضع التكتيك المناسب الذي سيعتمد عليه في اللقاء، ولن يتخلى رازوفيتش عن طريقته المعهودة في التكتل الدفاعي الذي اشتهر وتميز به مع الفريق طوال مباريات الموسم الحالي، مع اعتماده على الهجمات المرتدة، للوصول إلى شباك الخصم.

طريق المجد

لعب كلا الفريقين 3 مباريات فقط، وصولاً إلى اللعب على اللقب الـ 43 في المباراة النهائية الليلة، ورغم قصر مشوار الوصول إلى المجد، إلا أن الطريق لم يكن مفروشاً بالورود، بل مر فيه الفريقان بـ «مطبات» صعبة، واستحقا بالفعل الوصول إلى المباراة النهائية، لأنهما كانا الأفضل في البطولة، والتي مثل غيرها لا تخضع لأي معايير مسبقة، إذ دائماً ما تتميز بطولات الكؤوس بالمفاجآت.

وهو ما فعله الظفرة، بوصوله للعب على اللقب الليلة، إذ فاز 2-1 في دور الـ 16، على دبا الحصن، المتأهل من الدور التمهيدي الأول، والذي تشارك فيه أندية دوري الدرجة الأولى، في مباراة أقيمت على ملعب استاد نادي بني ياس، وبدوره، فاز شباب الأهلي 3-0 على اتحاد كلباء، على ملعب استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، وأقيمت المباراتان يومي 8 و9 ديسمبر الماضي.

انتقل طرفا مباراة الليلة، إلى الدور ربع النهائي «الثمانية»، ليفوز الظفرة 2-0 على دبا الفجيرة يوم 8 فبراير الماضي، وفي اليوم التالي، يحقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على النصر 4-2 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وفي الدور قبل النهائي يوم 16 مارس الماضي، حقق الظفرة المفاجأة.

وهزم الشارقة متصدر الدوري 2-1، على ملعب استاد نادي بني ياس، ليحجز بطاقته إلى المباراة النهائية، ولحق به شباب الأهلي بعدها بساعات قليلة، بعد فوزه السهل على الوصل 5-1، على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر.

أروابارينا: نحترم الظفرة لكننا عازمون على التتويج بالكأس الليلة

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي، على أهمية وضرورة القتال، والظهور بأفضل مستوى في مباراة اليوم أمام الظفرة على نهائي أغلى الكؤوس، وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، للكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة: سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا، مع كامل احترامنا لطموحات الفريق المنافس.

ولدينا رغبة قوية في تحقيق تطلعات جمهور شباب الأهلي، وذلك باعتلاء منصة التتويج ورفع الكأس، وهذا يتطلب التركيز والقتال والصبر في أرضية الملعب، لأن مثل هذه المباريات تلعب على جزيئات وتفاصيل صغيرة، ولذلك، فهي تحتاج للتركيز والعمل الجماعي.

وأضاف المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي: أعتقد أن حظوظ الفريقين متساوية، ونأمل أن يقدما مباراة يستمتع بها الجمهور، وتعكس الصورة الحسنة لكرة القدم الإماراتية، وفي النهاية، فالفريق الأفضل والأكثر عطاء داخل الملعب، يستحق الفوز.

خبرة

وأوضح الأرجنتيني رودولفو أروابارينا: سبق أن وصلت للنهائي عندما كنت مدرباً لفريق نادي الوصل، وبالتأكيد، اكتسبت الخبرة، والتي أتطلع أن أفيد بها فريق الحالي شباب الأهلي، ولكن الحديث عن التاريخ لا يفيد حالياً، بقدر ما ينبغي التركيز على الحاضر.

فنحن اليوم أمام مباراة مهمة وحاسمة، الفوز بنتيجتها يقود مباشرة لمنصة التتويج باللقب، وعلينا أن نحصر تفكيرنا وتركيزنا بها، وأنا كأي مدرب آخر، أتطلع للحصول مع فريقي على الألقاب، ولكنني في ذات الوقت، لا أريد أن أضع على أكتاف اللاعبين المزيد من الضغوطات، وأتمنى أن يوفقوا في تقديم أفضل ما لديهم في ملعب المباراة الليلة، وبالتأكيد، فالمباراة تلعب لمدة تسعين دقيقة، ولذلك علينا القتال منذ البداية وحتى النهاية دون توقف.

طموح

وزاد المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي: نحترم فريق الظفرة، منافسنا اليوم، ومن المؤكد أنه فريق محترم، ويملك الطموحات، ويضم في صفوفه لاعبين أصحاب مقدرات عالية، وليس أدل من ذلك وصوله إلى النهائي.

ولكن بالمقابل، فأنا أقود فريقا متكاملاً من جميع النواحي، وجميع المنتسبين لنادي شباب الأهلي، يعملون من أجل هدف واحد، وهو تحقيق الألقاب، ومن واجبي أن أساعد الفريق في تحقيق هذه التطلعات، وقد تحدثت للاعبين، وطالبتهم بأهمية اللعب بهدوء وبمسؤولية، وقلت لهم إن شباب الأهلي وجمهوره وإدارته، يستحقون أن نسعدهم بتحقيق الألقاب، ولمست لدى جميع اللاعبين الرغبة والعزيمة، ولذلك فأنا واثق أنهم سيقاتلون بقوة في الميدان.

تطور

عن التطور الذي حدث لشباب الأهلي، بعد توليه مهمة قيادة الفريق أخيراً، أكد المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي، أنه يتطلع دائماً عندما يقود تدريب أي فريق للمنافسة على جميع البطولات، وما حدث لشباب الأهلي من تطور خلال الفترة الأخيرة، لم يكن محض صدفة، بل كان بالعمل المتقن الذي قدمه اللاعبون.

رازوفيتش: فخور بوصول فريقي إلى النهائي وسنقاتل من أجل اللقب

أكد الصربي فواك رازوفيتش، المدير الفني لفريق نادي الظفرة، جاهزية فريقه للمواجهة التي تجمعه الليلة، بشباب الأهلي دبي، على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بملعب المباراة، للكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة اليوم:

أنا سعيد بالوجود في هذا المؤتمر للتحدث عن النهائي، وهذا يجعلني فخوراً بفريقي ولاعبيه، بعد أن قدموا عملاً مميزاً خلال المرحلة السابقة من المنافسة، قادهم لتحقيق نتائج جيدة، ليصلوا إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، وليس عن طريق الصدفة، وهم جاهزون لمباراة اليوم من جميع النواحي الفنية والبدنية والتكتيكية، وسيبرهنون على ذلك في أرضية ملعب المباراة.

معنويات

وأضاف المدير الفني لفريق نادي الظفرة: أعددنا فريقنا على نحو جيد، ومضت التدريبات في الأيام الماضية على أفضل نسق، وجميع اللاعبين يتمتعون بالمعنويات العالية، وهم متحمسون للمباراة، وراغبون في تحقيق الفوز، وقد لمسنا لديهم العزيمة والإصرار.

ومن المؤكد أن المهمة لن تكون سهلة للطرفين، ومع احترامنا للفريق المنافس وطموحاته، ولكننا سنقاتل في الملعب منذ البداية وحتى النهاية، من أجل تحقيق التطلعات والتتويج باللقب، ونحن نعرف أن مثل هذه المباريات تلعب على تفاصيل صغيرة، بما يتطلب التركيز الكامل خلال المواجهة.

تميز

وعن مدى معرفته بفريق شباب الأهلي، أكد الصربي فواك رازوفيتش، أنه على معرفة كبيرة بهذا الفريق المتميز، والذي يضم في صفوفه لاعبين أقوياء، وقال: أعرف الطريقة التي يلعب بها وأسلوبه، وقد تحدثت إلى اللاعبين بضرورة وأهمية احترام المنافس، وذلك بالقتال والتركيز طوال زمن المباراة، وأن نقدم كل ما لدينا، وقبل ذلك، يجب أن ينحصر تفكيرنا في كيفية النجاح في هذه المهمة التاريخية، ولدي ثقة كبيرة في قدرة فريقي على تحقيق التطلعات.

وعن مدى تأثير غياب المدافع راشد مهير، ولاعب متوسط الميدان البرازيلي دييغو ريناتو، على الفريق في مباراة الليلة، قال المدير الفني لفريق نادي الظفرة، إن اللاعبين مهمين لما يملكانه من مقدرات كبيرة.

ولكن سبق للظفرة أن عانى من الغيابات في مناسبات سابقة، وقدم مردوداً متميزاً، وحقق نتائج طيبة، لأن جميع اللاعبين بالفريق يتمتعون بمستويات عالية، وهم دائماً جاهزون تحت أي لحظة وظرف للدفاع عن شعار الفريق، وسيرى الجميع ذلك في ملعب المباراة الليلة.

وأضاف الصربي فواك رازوفيتش، الظفرة لديه قائمة من العناصر المتميزة وأصحاب الخبرة والمقدرات العالية، والإدارة تدعم الفريق بصورة جيدة، وجميع القائمين على النادي لديهم إسهاماتهم القوية، التي قادت لتحقيق الأهداف المنشودة، وينبغي علينا عدم الاسترخاء خلال الفترة المقبلة، فلا تزال أمامنا استحقاقات قوية تحتاج لمضاعفة الجهود.

«الفار» يظهر للمرة الثانية في نهائي الكأس الغالية

تشارك تقنية الفيديو «الفار» للمرة الثانية رسمياً، في إدارة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، والتي ستقام مساء اليوم، على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي.

كانت تقنية الفيديو، قد شاركت للمرة الأولى في إدارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، الموسم الماضي، والذي جمع بين العين والوصل على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتوج العين وقتها بطلاً للمسابقة، بفوزه 2-1.

يذكر أن لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، عيّنت الحكم الدولي حمد علي يوسف، لإدارة نهائي الليلة، ويعاونه كل من الحكم الدولي المساعد، جاسم عبد الله آل علي، مساعداً أول، وحكم مساعد درجة أولى، قيس محمد الخديم، مساعداً ثانياً، والحكم الدولي السابق، فهد عبد الله الكسار، حكماً رابعاً، وحكم مساعد درجة أولى، عامر علي القادري، حكماً خامساً، وحكم درجة أولى، سلطان محمد صالح، حكم فيديو، وحكم درجة أولى، أحمد سالم خلفان، حكم فيديو مساعد، وحسن عيسى المازمي مقيماً للحكام.

ويعتبر الحكم الدولي حمد علي يوسف، من الحكام المميزين في الساحة الخليجية والآسيوية، حيث التحق بسلك التحكيم موسم 2005، وحصل على الشارة الدولية بداية عام 2016، وأدار في هذا الموسم 16 مباراة في دوري الخليج العربي، ومباراتين في كأس الخليج، وأشهر البطاقات الملونة 70 مرة، ومنها 3 حالات طرد مباشر، ومثلها للإنذار الثاني.

كما أدار نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017، وكان حكماً إضافياً في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014، وعلى الصعيد الخارجي، شارك في إدارة عدد من مباريات الدوري السعودي والهندي، والتصفيات الآسيوية تحت 16 عاماً في طاجيكستان 2017.

عبد المجيد: ندعو جماهير شباب الأهلي لدعم الفريق

طالب عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، المشرف على الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، جماهير الفريق، بالوجود بكثافة عالية في مدرجات استاد هزاع بن زايد، لمساندة «فرسان دبي» أمام الظفرة الليلة، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.وأكد أن الجماهير تبقى المحرك الرئيس في كرة القدم، ودعمها ومساندتها ضرورة لتحفيز اللاعبين نحو تحقيق الألقاب، وأشار إلى أن جماهير شباب الأهلي، وقفت مع الفريق بشكل إيجابي طوال الموسم، ونتمنى أن تواصل لعب دورها الإيجابي، ليسعد الجميع بالكأس الغالية.

وأشاد عبد المجيد، بالدور الإيجابي الذي يقوم به المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مع شباب الأهلي، منذ توليه المسؤولية، خلفاً للمدرب التشيلي سييرا والذي لا يتناسب أسلوب لعبه مع الكرة الإماراتية.

الظفرة خسر أمام شباب الأهلي مرتين في نصف النهائي

قبل وصول الظفرة إلى نهائي النسخة الحالية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يعتبر أفضل إنجاز حققه النادي في تاريخه، وللمرة الأولى، كانت أفضل نتائجه بلوغ نصف النهائي 3 مرات، ومن المفارقات، أنه في مرتين غادر على يد شباب الأهلي بمسماه القديم «الأهلي»، وكانت المرة الأولى في موسم 2013، 2014.

والمرة الثانية موسم 2014، 2015، ليكون منافسه اليوم سبباً في حرمانه من الوصول إلى النهائي مرتين، ما يجعل شباب الأهلي يمثل عقدة للظفرواية في البطولة الغالية، وهو الشيء الذي يزيد من دافع لاعبي الفريق لكسر العقدة، في مرحلة أكثر تقدماً، بتحقيق الفوز في النهائي، والثأر من الهزائم السابقة.أبوظبي - البيان الرياضي

بوابات الاستاد تفتح قبل 3 ساعات

تقرر أن تفتح بوابات استاد هزاع بن زايد أمام الجماهير الحاضرة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الليلة، بين شباب الأهلي والظفرة، قبل 3 ساعات من انطلاقة المباراة، في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، مع العلم بأنه تم طرح تذاكر المباراة النهائية إلكترونياً منذ أيام، عبر موقع «بلاتينيوم ليست».

فيما خصصت مدرجات الجماهير يسار المقصورة الرئيسة، لمشجعي نادي الظفرة، بحيث يكون دخول حاملي تذاكر «إيه» من بوابة كبار الشخصيات، وحاملي التذاكر لفئتي 1 و2، من البوابة رقم 1، أما العوائل، فخصصت لهم البوابة رقم 2، في حين دخول حاملي تذاكر الفئة 3، من بوابات 3 و4 و5.

وبالنسبة لجماهير شباب الأهلي، فتم تخصيص أماكنهم يمين المقصورة الرئيسة، على أن يكون دخول حاملي تذاكر «بي»، من بوابة كبار الشخصيات، والتذاكر فئتي 1 و2، من بوابة 10، أما العوائل، فخصصت لهم البوابة 9، في حين سيكون دخول الجماهير من حاملي تذاكر الفئة 3، من بوابات 6 و7 و8.العين - البيان الرياضي