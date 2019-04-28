الدولي حمد علي يوسف يُدير المباراة النهائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، الحكم الدولي حمد علي يوسف لإدارة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2018-2019، التي ستقام مساء غداً على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي.

وضم طاقم التحكيم كلاً من الحكم الدولي المساعد جاسم عبد الله آل علي (مساعد أول)، وحكم مساعد درجة أولى قيس محمد الخديم (مساعد ثانٍ) والحكم الدولي السابق فهد عبد الله الكسار (حكماً رابعاً)، وحكم مساعد درجة أولى عامر علي القادري (حكماً خامساً)، وحكم درجة أولى سلطان محمد صالح (حكم فيديو)، وحكم درجة أولى أحمد سالم خلفان (حكم فيديو مساعد)، وحسن عيسى المازمي (مقيماً للحكام).

ويعتبر الحكم الدولي حمد علي يوسف من الحكام المميزين في الساحة الخليجية والآسيوية، حيث التحق بسلك التحكيم موسم 2005، وحصل على الشارة الدولية بداية عام 2016، وأدار في هذا الموسم 16 مباراة في دوري الخليج العربي، ومباراتين في مسابقة كأس الخليج، وأشهر البطاقات الملونة 70 مرة، منها 3 حالات طرد مباشر، ومثلها للإنذار الثاني.

كما أدار نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2016-2017، وحكماً إضافياً في نهائي كأس المحترفين في الموسم الرياضي 2013-2014. وعلى الصعيد الخارجي، شارك في إدارة عدد من مباريات الدوري السعودي والهندي، والتصفيات الآسيوية تحت 16 عاماً في طاجيكستان 2017.