تلفزيون دبي يجهز تغطية خاصة للنهائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وعبر قنوات دبي الرياضية عن مواكبته الإعلامية لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لكرة القدم، والذي سيقام بين فريقي شباب الأهلي وفريق الظفرة، غداً على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وأكد عبدالرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام، أن قناة دبي الرياضية أعدت مجموعة من البرامج والتغطيات المواكبة لهذا الحدث الرياضي الهام، إذ تعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، البطولة الأغلى والأهم ضمن المسابقات الكروية في الدولة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن جمهور قناة دبي الرياضية، سيتابع ابتداء من مساء اليوم مجموعة من البرامج والتغطيات الخاصة التي تبدأ الساعة: 11:00 بتوقيت الإمارات في تغطية خاصة للمؤتمر الصحفي للمدربين .

وفي تمام الساعة: 20:30 بتوقيت الإمارات، يقدم حسن حبيب حلقة خاصة من برنامج «الجماهير»، ثم «سهرة الكأس» مع عدنان حمد.

ويوم المباراة النهائية يقدم عدنان حمد «استديو المباراة النهائية» ومن بعده ، سيتم استديو الاحتفالية من أرض الملعب.