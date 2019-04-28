شباب الأهلي.. البوصلة تتجه نحو «أغلى الكؤوس»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخوض شباب الأهلي آخر تدريباته مساء اليوم، استعداداً للقاء الظفرة غداً، في المباراة النهائية على «أغلى الكؤوس» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وسط معنويات عالية، بعد الفوز الكبير في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، على فريق الإمارات 5-1، واطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رودولفوا أروابارينا، على جاهزية اللاعبين، باستثناء سالمين خميس، الذي لا يزال يجري تدريبات علاجية خاصة، بعد تجدد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة شباب الأهلي وعجمان في الدور الثاني للدوري.

الراحة مرفوضة

لم يحصل لاعبو شباب الأهلي «فرسان دبي»، على راحة طوال الأيام الماضية عقب لقاء فريق الإمارات الأربعاء الماضي، في الجولة 22 من دوري الخليج العربي، وحرص الجهاز الفني، على إجراء تدريبات يومية على فترتين لمزيد من التحضير للمباراة المهمة، مع منح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الإمارات الأخير، أو الذين يعانون من إصابات خفيفة، فرصة الاستشفاء ليكونوا في قمة الجاهزية لمواجهة الظفرة، خاصة وأن شباب الأهلي، يعول أهمية كبرى على الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأنه يمنح صاحبه فرصة اللعب على بطولتين الموسم المقبل، وهما كأس السوبر مطلع الموسم المقبل 2019-2010، ودوري أبطال آسيا 2020.

تركيز

بدوره، أكد أروابارينا، أن لا تفكير لشباب الأهلي الآن إلا في لقاء كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما أنهى الفريق مؤقتاً، ارتباطاته بدوري الخليج العربي، والآن على الجميع التركيز على لقاء الظفرة، والتطلع للتتويج بلقب ثان في الموسم الحالي، بعدما سبق وتوج الفريق بكأس الخليج العربي، وأشار إلى أهمية الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، لم تحمله تلك البطولة من قيمة غالية في نفوس أسرة كرة القدم في الدولة، إلى جانب ترشيحها لحاملها ليكون أحد ممثلي الإمارات في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، وأيضاً، فرصة اللعب على كأس السوبر، والتي تقام مباراتها مطلع كل موسم جديد.

قمة الجاهزية

أوضح أروابارينا، أن جميع لاعبيه وصلوا إلى قمة الجاهزية وأن الجميع لديهم الطموح لتحقيق اللقب الثاني هذا الموسم، وأنه اطمأن بالفعل على اللاعبين من خلال مباراتهم الأخيرة أمام فريق الإمارات، مشدداً على أن لقاء فريق الإمارات، لم يكن بروفة أخيرة كما يعتقد البعض قبل لقاء فريق الإمارات، لاختلاف البطولتين، وكذلك اختلاف الأهداف لدى شباب الأهلي بين البطولتين، إذ يسعى شباب الأهلي للاحتفاظ بالمركز الثاني في الدوري، ولكنه بالتأكيد يطمح إلى التتويج بأغلى البطولات غداً، مشيراً إلى رغبة جميع من في النادي إلى إسعاد الجماهير، والذين طالبهم بمساندة ودعم الفريق في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

هدف

من ناحيته أكد ماجد ناصر، حارس مرمى شباب الأهلي، أن فريقه سيقاتل بكل قوته غداً، للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى صعوبة اللقاء، مع الرغبة المشتركة بالتأكيد من قبل المنافس الظفرة، في التتويج أيضاً، باللقب الغالي، خاصة وأنها المرة الأولى التي يصل فيها الظفرة إلى نهائي البطولة.

وأوضح أن شباب الأهلي، لديه رغبة قوية وأكيدة في الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ليكون اللقب الثاني للفريق هذا الموسم، بعد كأس الخليج العربي، ولتعويض الجماهير وإسعادهم، عن عدم تحقيق الفريق لأي ألقاب الموسم الماضي، مشيراً إلى أهمية الفوز بالكأس الغالية، حتى يتمكن شباب الأهلي من العودة للعب على كأس السوبر مطلع الموسم المقبل، ودوري أبطال آسيا 2020.

إشادة

وأشاد «قلب الأسد»، بالصحوة التي حققها شباب الأهلي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وتنافسه القوي على المركز الثاني حتى الآن لدوري الخليج العربي، والذي يؤهل صاحبه كذلك للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، وأشار إلى أن الفريق حقق قفزة مهمة في الموسم الحالي، بتقدمه من المركز الثامن إلى التنافس على الوصافة.