71% : اللقب من نصيب شباب الأهلي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

توقع 71 % مــن المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، تتويج فريق شباب الأهلي بالكأس الغالية كأس صاحب الســمو رئيس الدولة لكرة القدم 2019، في المباراة النهائية التي تجمعه بنظيره الظفرة غداً على استاد هـــزاع بــن زايد في مدينة العين، فيما يرى 29 % أن لقب الكأس ستكون من نصيب الظفرة. وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طـــرح سؤال محدد، مفاده: «من ترشح لنيل لقب كأس رئيس الدولة؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 67 % من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، توقعوا فوز شباب الأهلي بالكأس، في مقابل 33 % رشحوا الظفرة لنيل اللقب، بينما توقع 73 % في «تويتر»، فوز شباب الأهلي على الظفرة ونيل اللقب، في حين رشح 27 % فوز الظفرة، وفي نتائج الاستطلاع على «الفيسبوك»، أكد 74 % فوز شباب الأهلي بلقب الكأس، مقابل 26 % توقعوا فوز الظفرة.

ويستعد استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، غداً، بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي، وتأهل الفريقان إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد تغلب شباب الأهلي على الوصل 5 - 1، والظفرة على الشارقة 2-1، حيث دخل الأخير التاريخ بوصوله إلى النهائي للمرة الأولى.

الحذر مطلوب

من ناحيته، أكد الكـــابتن فاروق عبد الرحمن نجــم مـــنتخبنا الوطني ونادي الوصل السابق، أن على الفريقين أخذ الحذر التام في لقاء النهائي الذي سيجمعهما غـــداً، لأن لقاءات الكؤوس تختلف كلياً عن مباريات الدوري، التي تحتاج إلى جمع النقاط والنـــفس الطويل، لكن مباريات الكؤوس ليس لها مقاييس، والفريق الأكثر حذراً وتركيزاً هو من سيفوز.

وقال: "أرشح شباب الأهلي لنيل اللقب، لخبرته الطويلة في خوض مثل هذه النهائيات، وسبق أن نال العديد من الألقاب، ويعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات، كما أنه يمتلك عدداً لا بأس به من اللاعبين الدوليين، الذين يمتلكون القدرة على حسم المواجهة لصالحهم، لكن قد يحدث الظفرة المفاجأة ويقنص اللقب، حيث يتحلى لاعبوه بالعزيمة والإصرار، ويتطلعون إلى تحقيق إنجاز تاريخي بنيل اللقب، لذا، أتوقع أنهم سيقاتلون، ولا ننسى كذلك أن الظفرة يقدم مستويات طيبة، ولديه لاعبون مميزون، ولديهم القدرة كذلك على حسم اللقب لصالحهم، ولا يجب الاستهانة بالظفرة من قبل لاعبي شباب الأهلي، لأن الاستهانة في هذه الحالة تعني ضياع الكأس، وأعتقد أن المدرب أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي، من العقليات الممتازة التي تدرك مثل هذه الأمور".

واختتم فاروق عبد الرحمن نجم منتخبنا الوطنـــي ونادي الوصــل الســـابق حديثه بالقول: "كما سبق أن ذكرت، فإن الحذر الشديد والتركيز التام طوال التسعين دقيقة، مطلوب من اللاعبين".