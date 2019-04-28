عبد الرحيم عبيد: مشوار صعب تكلّل بالنجاح

رفع عبد الرحيم عبيد نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الراعي والأب الروحي للنادي، وإلى سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، بمناسبة إنجاز الفريق وعودته السريعة إلى دوري الكبار والشهرة «دوري الخليج العربي»، وقال: إن الإنجاز تحقق بفضل دعم أصحاب السمو الشيوخ والاهتمام الذي أولته إدارة النادي، وقال عبيد: إن تركيزهم منذ الآن في تجهيز الفريق بما يناسب المهمة المقبلة في دوري الخليج العربي.

ووصف عبد الرحيم عبيد مشوار الصعود بالصعب في ظل المنافسة القوية بين نصف فرق الدرجة الأولى حتى آخر دقيقة من عمر المسابقة، وتجلت هذه المنافسة الصعبة في المباراة الأخيرة للفريق، والتي نجح من خلالها حتا في خطف بطاقة الصعود في وقت قاتل ليثبت اللاعبون أنهم على قدر التحدي وتحمل المسؤولية.

وقال عبد الرحيم عبيد: إن اللعب في دوري الدرجة الأولى ليس سهلاً وجميع المنافسين كانوا على قدر كبير من الندية، ويشهد على ذلك جدول الترتيب حتى الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن خبرة النادي ممثلة في الإدارة واللاعبين والمدرب كان لها القدر المؤثر في تجاوز الصعوبات.