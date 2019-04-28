مكرمة حاكم الشارقة تضاعف أفراح خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أثلجت مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع القدرة الاستيعابية لمدرجات ملعب خورفكان وصيانة الصالة الرياضية في النادي، صدور إدارة وجماهير ولاعبي خورفكان، وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان أن هذه المكرمة ليست بغريبة على سموه.

مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة قبل أيام وخلال افتتاح الطريق الجديد، الذي يربط خورفكان بالشارقة، فاجأهم ببناء المدينة الرياضية في خورفكان، فضلاً عن تلقيهم مكالمة من سموه أثناء مباراة التتويج أمام التعاون «أول من أمس»، مشيراً إلى أن ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على متابعته وحرصه ودعمه لكافة فرق الإمارة.

ونوه النعيمي إلى أن التتويج بدرع الدرجة الأولى أقل ما يمكن أن نقدمه لسموه الداعم الأول للرياضة والرياضيين في الإمارة الباسمة، مضيفاً: تمكنا بالتخطيط السليم وتحقيق الأهداف من الوصول إلى مبتغانا لافتاً إلى أن التجهيز لدوري الأضواء والشهرة بدأ عقب نهاية مباراة التتويج بالدرع مباشرةً مشيراً إلى أنه سبق أن وضع شعاراً تم تطبيقه وتعميمه على كافة فرق النادي مضمونه «فريق واحد هدف واحد، قلب واحد، خورفكان رقم واحد»، مشدداً على ضرورة وضع خطط مستقبلية لمجابهة متطلبات دوري الخليج العربي.

وفي ما يتعلق باستمرارية الأجهزة الفنية والأجانب أكد أن إدارة النادي ستقيِّم بلا شك مسيرة العمل وفقاً لمعطيات المستقبل، وذلك لتتواكب مع مجريات المرحلة المقبلة، والتي بالتأكيد ستكون الأصعب وتتطلب ضرورة البقاء في دوري الكبار وكسر قاعدة الصاعد هابط التي تلازم الفريق.

ملحمة الدرع

وكان لاعبو خورفكان قد سطّروا ملاحم رائعة خلال الموسم الكروي الحالي 2018/‏‏‏2019، بعد أن تمكنوا من حسم درع الدوري وحجز أولى بطاقات الصعود للأضواء والشهرة ليكون إلى جانبه إعصار حتا، والذي خطف البطاقة الثانية، واستمرت أفراح جمهور ولاعبي نسور الخور إلى وقت متأخر من الليل، بعد أن تحركت مسيرة الأفراح من أمام النادي عقب تتويج الفريق بعد الفوز الصريح على التعاون وأطلق الجمهور العنان لأبواق السيارات فضلاً عن التلويح بأعلام نادي خورفكان في موكب رائع، ليطوفوا شوارع مدينة خورفكان نهاية بالكورنيش الساحر.

مشوار

ولم يكن مشوار تأهل أبناء الخور سهلاً ومفروشاً بالورود لنسور خورفكان، حيث واجهت الفريق الأخضر عدة عقبات ومطبات حتى نجح في النمهاية بتحقيق حلمه بالصعود إلى دوري الخليج العربي.

إصرار

المنصوري: صعدنا لنبقى

هنأ نايف المنصوري أمين السر العام بنادي خورفكان، لاعبي فريقه أبطال الصعود، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم الكروي الحالي، وذكر المنصوري أن دعم ومتابعة حكومة ومجلس الشارقة الرياضي، آتت أكُلها، وها هم نجوم الخور ينالون الدرع، ويسعدون قاعدتهم العريضة، لافتاً إلى أن فريقه صعد ليبقى مع الكبار، وسنقوم بتذليل كافة العقبات حتى يتحقق ذلك.

فرحة

اللاعبون: سعداء بالتأهل وسنكسر القاعدة

أكد عدد من لاعبي خورفكان، أن رحلتهم الثانية لأضواء دوري المحترفين، لن تكون بغرض المعاينة فقط، وإنما ستكون مخالفة تماماً للتأهل السابق، والذي عاد فيه الفريق سريعاً لأدراجه مع الهواة، وأكد عادل صقر أنه سعيد بأن يكون ضمن كوكبة اللاعبين الذين نجحوا في تدوين اسم النادي بمداد من نور مع كبار دوري المحترفين.

مشيراً إلى أنه حقق آماله وحلمه باللعب في أضواء المحترفين، وعلى ذات الاتجاه، سار اللاعب البرازيلي رودريغو، والذي سجل هدف الاطمئنان الثالث من ركلة جزاء لخورفكان في مرمى التعاون، مؤكداً أنه أتى للمكان الصحيح، بالتوقيع لأبناء الخور، والذي وجد فيه كل الرضا والاحترام والمعاملة الطيبة، وأشار رودريغو إلى أن الجميع عمل لمصلحة الفريق، أو من أجل أن يعود الأخضر إلى مكانه الطبيعي بدوري المحترفين.

تألق

تشجيع على الطريقة الآيسلندية

ضرب جمهور خورفكان أروع الأمثال خلال مباراة التتويج أمام التعاون، وقد تجاوز عدد الحضور قرابة 3500 مشجع، ولم يكن هناك مقعد خالٍ، ومما زاد المشهد ألقاً وجمالاً، هي الطريقة التي اتبعها جمهور خورفكان في التشجيع، والتي حاكى فيها أنصار النادي طريقة تشجيع المنتخب الآيسلندي، والتي اشتهرت في الآونة الأخيرة، وذلك عقب تأهل آيسلندا لبطولة أمم أوروبا، فقد رأى الجميع كيف يكون التشجيع بالضرب على الطبول، مع تصفيق متواصل أحياناً، ثم يتوقف المشجعين عن التصفيق، مطلقين العنان للطبول والدفوف كي ترتفع أصواتها تدريجياً، مع إدخال الأهازيج والأغاني وسط هذا المشهد.