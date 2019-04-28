الجزيرة خارج حسابات القمة.. وخسارة جديدة للعين

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله - أبوظبي - أحمد عيسى

فاز الوصل أمس على الجزيرة 3-1، ضمن منافسات الجولة 22،لدوري الخليج العربي لكرة القدم أحرز الثلاثية كل من: مينديز وجورج دووبنغ وليما في الدقائق 29 و57 و64، وسجل للجزيرة ليوناردو بيريرا في الدقيقة 41، ورفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة ، وخلط الفريق أوراق مقدمة الدوري حيث تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الثالث.

وأكدت النتيجة خروج الجزيرة تقريباً من حسابات المنافسة على صدارة الدوري، حيث إن أقصى رصيد يمكن الوصول إليه في الجولات الأربع المتبقية هو 53 نقطة، فيما يحتل الشارقة القمة برصيد 52 نقطة، وعززت خسارة الجزيرة انفراد شباب الأهلي بالوصافة بـ44 نقطة، وأصبح هو المنافس لـ«الملك» على الصدارة، وفقاً للحسابات «الورقية».

وفي المباراة الثانية استرد بني ياس نغمة الانتصارات، وعمق جراح العين بخسارة جديدة، وتغلب عليه 2 -0، وأصبح «الزعيم» مهدداً بالخروج من مربع الأربعة الكبار وسط مطاردة قوية من فريقي الوحدة وبني ياس. سجل الهدفين مايكل أورتيغا، وبيدرو كوندي في الدقيقتين 49 و64، وأهدر ماركوس بيرغ ركلة جزاء للعين في الشوط الأول، ووصل «السماوي» إلى النقطة 36 بالمركز السادس وتجمد «الزعيم» عند 39 نقطة، رابعاً.