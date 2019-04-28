معسكر إعداد النصر في ألمانيا

المصدر: دبي-عدنان الغربي

وضع النصر الخطوط العريضة لفترة الإعداد للموسم الكروي 2019-2020، التي تنطلق بتجمّع داخلي 10 يوليو المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، قبل أن يغادر الفريق لإقامة معسكره الخارجي بألمانيا لمدة 3 أسابيع، يخوض خلاله العميد بين 3 أو 4 مباريات ودية، ضد أندية من درجات متفاوتة. وفتحت إدارة العميد، عديد الملفات، ومنها حاجة الفريق من اللاعبين المواطنين والأجانب، بهدف كسب الوقت والإعداد المبكر للموسم الجديد.

ويخوض النصر آخر مباراة في الموسم الجاري 25 مايو المقبل، ضد الجزيرة، وبعدها يركن الفريق لفترة راحة تستمر حوالي 45 يوماً.