الوصل ينتفض ضد الجزيرة بثلاثية ويحبط آماله في الوصافة

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

تذوق فريق الوصل طعم الفوز في دوري الخليج العربي بعد جولات ثلاث أخيرة عجاف انتهت بهزيمتين وتعادل أخير أمام الفجيرة 3-3، حيث حقق مساء اليوم فوزاً مستحقاً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي.

أحرز أهدف الوصل كل من: مينديز 29، وجورج دووبنج " 57"، وليما " 64"، بينما سجل هدف الجزيرة الوحيد ليوناردو بيريرا " 41".

وبالنتيجة رفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 41 نقطة في المركز الثالث، وجاءت تلك الهزيمة لتعرقل خطوات فخر أبوظبي نحو الوصافة التي يحتلها شباب الأهلي حالياً برصيد 44 نقطة.

وكان أخر فوز للوصل في الدوري على حساب الظفرة 2-1 قبل 27 يوماً، وعانى الجزيرة غياب عدد من عناصره المؤثرين، علي مبخوت، سيباستيان سياني للإيقاف، وعادل أبوبكر، محمد جمال، أحمد ربيع، وعبدالله رمضان للإصابة.