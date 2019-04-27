خـورفكان وحتا إلى دوري المحترفين

المصدر: متابعة: ياسر قاسم ـ محمد فضل

توج المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة فريق خورفكان بدرع دوري الدرجة الأولى لموسم 2018 - 2019، وسط أجواء احتفالية رائعة وأفراح كبيرة تخللها إطلاق ألعاب نارية مبهرة زينت سماء مدينة خورفكان، وهي تعيش فرحة العودة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم مجدداً بعد مرور 10 مواسم وجاء تتويج خورفكان بعد فوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه التعاون، وجاءت الأهداف الثلاثة على مدار الشوطين عبر كل من عبد القادر قمبر ومحمد مال الله والبرازيلي روريجو في الدقائق 7 ،23 ،45 ليختتم أبناء الخور الموسم برصيد 38 نقطة في المركز الأول.

فيما حقق حتا أغلى الانتصارات بفوزه على مضيفه الحمرية بهدف دون رد، ليعود «الإعصار» من جديد إلى دوري الخليج العربي من مركز الوصيف، معانقاً الكبار وتحقق الإنجاز بعد مباراة تاريخية ظلت فيها النتيجة تعادلية من دون أهداف حتى نهاية الوقت الأصلي، قبل أن ينجح البرازيلي جيلمار روبيرو في كسر صمود فريق الحمرية بهدف غالٍ مع نهاية الوقت الأصلي من رأسية خادعة، ليفرح لاعبو حتا مع جماهيرهم وإدارة النادي في مشهد استثنائي.

وحقق خورفكان درع دوري بعد منافسة شرسة بين 4 أندية ليتمكن عبر المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر من تكرار إنجاز الصعود الذي حققه مع الفريق نفسه مع اختلاف المسمى بعد أن توج مع الخليج تحت مسماه السابق وها هو يعاود الكرة ويحرز ذات الدرع مع أبناء الخور.

احتفالية رائعة

وحضر المباراة الختامية كل من عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وعبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان،وقدامى لاعبي خورفكان السابقين وجمهور غفير .

وبدأت احتفالية الفوز عقب نهاية المباراة، حيث أطلق لاعبو خورفكان العنان لأنفسهم للتعبير عن الفرحة الكبيرة التي شاركهم فيها الجهاز الفني والإداري والجماهير الغفيرة التي تابعت لحظات الفرح بشغف كبير، وتم تسليم الميداليات الذهبية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ثم تسلم سيف محمد الدرع واحتفل مع زملائه بالإنجاز الكبير في أرجاء الملعب.

تتويج حتا

قام اتحاد الكرة بتتويج حتا بجائزة المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى بحضور خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات وعلي محمد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا وجمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، حيث تسلم لاعبو حتا الميداليات الفضية وسط فرحة كبيرة بإنجاز العودة لدوري الخليج العربي.

تهنئة

وقدم مروان بن غليطة التهنئة إلى إدارة نادي خورفكان، بمناسبة الفوز بدرع الدوري وعودته للمحترفين، وهنأ إدارة حتا بالمركز الثاني والتاهل أيضاً وقال إن خورفكان عاد إلى موقعه الطبيعي بعد موسم حافل وقوي شهد تحدياً كبيراً بين الأندية التي تنافست على الفوز باللقب والوصول إلى دوري المحترفين، ذاكراً أن أبناء الخور استحقوا التتويج بعد المستوى الذي قدمه، وأضاف: الدوري كان قوياً في هذا الموسم ومثير وتمنى بن غليطة أن يمثل خورفكان وحتا إضافة قوية للدوري، وأن يساهم مع بقية الأندية في تطوير الكرة الإماراتية

مباراة خورفكان والتعاون

وبالعودة إلى مجريات مباراة خورفكان والتعاون التي حضرها جمهور غفير من أنصار أصحاب الأرض وقبيل التقاط الأنفاس وضع اللاعب المتألق عبد القادر قمبر فريقه خورفكان في المقدمة عند الدقيقة السابعة لانطلاقة المباراة مستفيداً من خطأ دفاعي فادح للاعبي خورفكانمسجلاً هدف فريقه الأول والذي زاد من اشتعال مدرجات خورفكان

وبحلول الدقيقة 21 انسل البرازيلي رودريجو محترف خورفكان من بين المدافعين ويجد نفسه في وضع مريح وفي مواجهة حارس التعاون حميد البلوشي الذي تمكن من إنقاذ الموقف في اللحظات الأخيرة، ونجح محمد مالفي تسجيل هدف خور فكان الثاني ق 23.

تفوّق

مع انطلاقة الشوط الثاني تحسن مظهر التعاون بعد دخول اللاعب عبد الله الغافري بالرقم 10 ليكسب الضيوف ضربة ثابتة تصدى لها التونسي محمد بن حمودة الذي كاد أن يسجل هدفا لكن الكرة مرت بجوار القائم.

واعتمد مدرب خورفكان العراقي عبد الوهاب عبد القادر على دفاع المنطقة وكاد عادل صقر أن يسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية صدها حارس التعاون المتألق على دفعتين ق 75، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ارتكبت مع لوكاس سددها البرازيلي رودريجو مسجلاً هدف فريقه الثالث

مباراة حتا والحمرية

وجاءت مباراة حتا والحمرية مثيرة وقوية من بدايتها وأهدر حتا أول الفرص في الدقيقة الخامسة عبر عدنان حسين ثم فرصة ثانية ضاعت لحتا من البرازيلي سانتوس في الدقيقة 8 أنقذها الحارس محمد سعيد جمعة.

وتهيأت فرصة ثمينة لحتا في الدقيقة 75 للبرازيلي لوان سانتوس وهو في مواجهة المرمى ولكن رأسيته مرت بعيداً وبعدها طالب لاعبو حتا بركلة جزاء بحجة ملامسة الكرة يد أحد مدافعي الحمرية ولكن الحكم الدولي عبد الله العاجل أمر باستمرار اللعب.

وشهدت الدقيقة 87 نقطة تحول حقيقية في المباراة بخروج لاعب الحمرية طلال علي حسن بالبطاقة الحمراء بعد نيله الإنذار الثاني ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، ويزيد حتا من ضغطه على مرمى الحمرية بعد هذا الطرد، حتى جاءت الدقيقة 90 لينجح البرازيلي جيلمار ربيرو في تسجيل الهدف الأغلى مستغلاً هجمة مرتدة من الحارس محمد سعيد جمعة فأكملها برأسه في الزاوية اليمنى، لتشتعل المدرجات ويفرح جمهور حتا بشكل بديع مع لاعبيه.

فوز مسافي والذيد

فاز مسافي على مصفوت بهدف يالي جوني «ق 88»، كما فاز الذيد على العربي بثنائية البرازيلي الكسندر في الدقيقتين 57، 85.

مسؤوليات

أعرب عثمان علي النقبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان عن سعادته بالإنجاز الذي حققه «الأخضر»، حيث تضافرت الجهود من أجل إعلاء راية النادي، وثمن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن مسؤوليات الإدارة تضاعفت من أجل تطوير الفريق وتوفير احتياجاته استعداداً للموسم المقبل وكسر حاجز الهبوط.

عبد الوهاب: موسم شاق

قام لاعبو خورفكان بحمل المدرب عبد الوهاب عبد القادر على الأكتاف وطافوا به الملعب في مشهد يتكرر في الملعب نفسه بعد مرور عشر سنوات.

وعبر عبد الوهاب عبد القادر مهندس الصعود عن سعادته بتأهل فريقه وبحصوله على الدرع بعد موسم شاق، مشيراً إلى أن مباراة التعاون كانت صعبة وقال: عرفنا كيف نفوز ونتمكن من تحقيق الانتصار. واشار إلى ان المطبات الكثيرة التي مر بها فريق خورفكان، وقال : نهدي الدرع إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للرياضة والرياضيين في الإمارة، ونتمنى التوفيق للفريق في موسم دوري الخليج العربي.

وأكد لاعب خورفكان محمد مال صاحب الهدف الثاني أن فرحتهم فرحتان الأولى بنيل الدرع والثانية بالتأهل لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه سعيد لمساهمته وتسجيله للهدف الثاني، منوهاً بأن خورفكان سيكون رقماً صعباً عندما يحين موعد دوري الخليج العربي في الموسم المقبل.

دعم



عبد العزيز النعيمي: نأمل البقاء مع الكبار

أهدى عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة خورفكان، الفوز والتأهل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، للدعم اللامحدود.

كما أهدى الإنجاز إلى الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجمهور الفريق بمناسبة العودة مجدداً لمصاف الأندية المحترفة بعد طول غياب، معرباً عن أمله في البقاء مع كبار دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، وأشار إلى أن المؤسسية في العمل، والانضباط من قبل اللاعبين قادا الفريق للصعود، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تعتبر الأصعب، ولابد من الإعداد الجيد، وتدعيم الفريق بعدد من الكفاءات، فضلاً عن تصعيد عدد من الوجوه الشابة التي سيكون لها كبير الأثر في المرحلة المقبلة.

مباركة

الجرمن: مستويات جيدة لجميع الفرق

بارك خليفة الجرمن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، لناديي حتا وخورفكان الصعود لدوري الخليج العربي، وقال بعد حضوره مباراة حتا والحمرية ومشاركته في تتويج حتا بجائزة الفريق الثاني في دوري الدرجة الأولى، إن جميع الفرق في دوري الأولى قدمت مستويات جيدة وحققت نتائج أسهمت في إشعال المنافسة حتى الجولة الأخيرة، مشيراً إلى أن دوري الدرجة الأولى، تعتبر منافسة صعبة للغاية وكل الفرق مستوياتها متقاربة.

وتمنى الجرمن لبقية الفرق حظاً أوفر في المرات المقبلة، وقال: قدم حتا والحمرية مباراة قوية تؤكد حرص كل طرف على الفوز، مشيراً إلى أن المستوى القوي لدوري الدرجة الأولى من شأنه ينعكس على دوري الخليج العربي من خلال تأهل منافسين أقوياء.

هدف



دموع «السندباد»

لم يتمالك سيف محمد لاعب خورفكان «السندباد» نفسه وذرف دموع الفرح عقب إطلاق الحكم نهاية المباراة معلناً تتويج خورفكان بالدرع ونيل بطاقة الصعود لدوري الخليج العربي وقال: صعود أبناء الخور لم يأت من فراغ بعد أن عملنا من أول يوم لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن التأهل يحسب لإدارة النادي وللجهاز الفني بقيادة المدرب عبد الوهاب عبد القادر.

حرص

جمعة الشامسي يهنئ حتا

حرص جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية على تقديم التهنئة لإدارة نادي حتا واللاعبين بمناسبة الصعود وعودة الفريق لدوري الخليج العربي، كما حرص على الإشادة بلاعبي فريقه على ما قدموه طوال موسم كامل ظل فيه الفريق يحافظ على حظوظه في التأهل حتى الأمتار الأخيرة.

إشادة من الغرايري.. ومواساة من إدارة العروبة

أشاد التونسي غازي الغرايري، مدرب العروبة، بما قدمه لاعبو الفريق طوال الموسم، بصرف النظر عن عدم التأهل إلى دوري المحترفين، وأكد أن الحلم يمكن أن يعيشه اللاعبون الموسم المقبل، ويسعون إلى تحقيقه.

وفي الوقت نفسه التزم لاعبو الفريق الصمت، ولم يصرح أي منهم بعد المباراة، بعدما عم الحزن تماماً غرفة الملابس، وعاش اللاعبون لحظات صعبة بعد نهاية مباراتهم بالفوز على دبا على أمل إدراك الحمرية للتعادل، حيث انتهى لقاء الحمرية وحتا، بعد دقائق من لقاء العروبة ودبا الحصن.

قام مجلس إدارة نادي العروبة، بالتوجه إلى غرفة ملابس لاعبي الفريق عقب الفوز على دبا الحصن بهدفين من دون مقابل،، لمواساة اللاعبين بعد حالة الحزن التي عاشها الفريق، لضياع حلم التأهل إلى دوري الخليج العربي للمحترفين في الموسم المقبل.

شكوى

العروبة ينتظر نقاط مصفوت

قال حمد الشيخ نائب رئيس اللجنة الفنية عضو مجلس إدارة نادي العروبة: «قدر الله وما شاء فعل» والنادي مستمر في شكواه المقدمة ضد مشاركة اللاعب الإيفواري المقيم في الإمارات، جان تشارلز مع مصفوت ونطالب بنقاط المباراة لعدم قانونية مشاركة اللاعب، وهو موقف ثابت من إدارة النادي في كل الظروف، حتى لو كان فريقنا تأهل إلى دوري المحترفين، وعموماً الإدارة لن تتحدث حالياً في موضوع القضية، حيث إن المحامي الذي يدافع عن حقوق النادي، هو المكلف بهذا الموضوع.