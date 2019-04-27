علي البدواوي: لم نفقد الأمل حتى الدقيقة الأخيرة

المصدر: حتا - ياسر قاسم

أهدت إدارة نادي حتا إنجاز الصعود والعودة إلى دوري الخليج العربي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الأب الروحي والراعي لنادي حتا، صاحب الأيادي البيضاء التي مهدت مسيرة الصعود، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، على دعمه وتوجيهاته التي ترجمت بنجاح هذا الموسم.

وثمن علي البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا، الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي ترجمت بنجاح عودة الفريق إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم سريعاً عقب موسم واحد فقط.

الأمل

وأكد البدواوي أن حتا تمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة ورفض الاستسلام سواء على صعيد الموسم عموماً بعدما تراجع على لائحة الترتيب في وقت من الأوقات وكانت مهمة الصعود تبدو صعبة على الورق، أو في هذه المباراة أمام الحمرية التي انتظر فيها حتى الدقيقة الأخيرة لتسجيل هدف الفوز، وقال: كنا ندرك أن الهدف سيأتي بالنظر لما قدمه اللاعبون من أداء وجهد على أرضية الملعب، حيث سنحت لنا عدة فرص للتسجيل في الشوط الأول، ثم جاء هدف الفوز الذي أنصف المجموعة بأكملها.

خبرات

واعتبر البدواوي، أن تراكم الخبرات الإدارية والفنية ساهم في تحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى مصاف المحترفين، وأن ما تحقق من شأنه أن يشد من عزيمتهم للظهور بأفضل صورة ممكنة والتمسك بالبقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال البدواوي: دفعنا ثمن الثقة الزائدة في بداية الموسم حيث كانت الترشيحات تصب لصالحنا بتصدر الترتيب والتأهل، وهو ما انعكس بصورة سلبية على اللاعبين، ثم نجحنا بتدارك الأمر ومع التعاقد مع وليد عبيد فإنه نجح في إعادة التوازن للفريق مجدداً بدعم من أعضاء مجلس الإدارة.