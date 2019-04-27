العروبة.. حلم ضاع في الدقائق القاتلة

المصدر: دبا الحصن - إيهاب زهدي

انقلبت حالة جماهير العروبة من الفرح إلى الحزن أمس، في مدرجات استاد دبا الحصن، بعدما أفسد حتا فرحة فوزهم على دبا الحصن بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة عشرة والأخيرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليخطف حتا بطاقة التأهل الثانية إلى دوري الخليج العربي للمحترفين الموسم المقبل بفوزه على الحمرية بهدف في الدقائق القاتلة لمباراة الفريقين، وكان الجهاز الفني لفريق العروبة يستعد للاحتفال بالتأهل مع اللاعبين ولكن صدمتهم نتيجة فوز حتا على الحمرية ووصوله إلى النقطة 37، ومتفوقاً في المواجهات المباشرة مع العروبة.

وحرصت جماهير العروبة على تحية لاعبيها على مجهودهم طوال الموسم، وخاصة أمام دبا الحصن، وأنهى الفريق مشواره في المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد 37 نقطةهدفان

ضغط العروبة بقوة في مباراته مع دبا الحصن في الدقائق الأولى بحثاً عن هدف مبكر يرفع الضغط عن لاعبيه، ولعبت ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 3، وأنقذ حارس دبا الحصن سالم صفر الموقف،وافتتح العروبة التسجيل في الدقيقة 16، عن طريق أحمد نيانجادو، مستفيداً من عدم تركيز مدافعي دبا الحصن

فرصة

وكاد نيانجادو أن يسجل هدفاً ثانياً للعروبة برأسية في الدقيقة 21،ونظم العروبة هجمة مرتدة، وانتهت الكرة عند اديلسون بيريرا،ولكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيسر،وأنقذ حارس العروبة أحمد الحوسني، مرماه من كرة سالم جاسم.واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة العروبة، وسددها بنجاح اديلسون بيريرا في الدقيقة 38، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه.