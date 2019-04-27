نيران صديقة تنقذ «الملك» في كلباء

المصدر: متابعة: محمد صادق - عماد الدين إبراهيم

انتزع فريق الشارقة نقطة غالية من ملعب كلباء، ونجح أمس في اقتناص التعادل بنتيجة 1 - 1 في مباراة الفريقين بالجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وجاء هدف تعادل الشارقة من نيران صديقة عن طريق لاعب كلباء يعقوب البلوشي في مرماه «ق 51»، فيما تقدم «النمور» بهدف اللاعب نفسه في الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشارقة إلى 52 نقطة، وأصبح يكفيه 4 نقاط للتتويج بدرع الدوري بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي والجزيرة ووصل كلباء إلى 23 نقطة. وبهذه النتيجة يكون كلباء تسبب في فقدان فريق الشارقة المتصدر 4 نقاط وانتزع أمامه نقطتين في الدورين الأول والثاني.

وعمق الوحدة جراح الفجيرة بخماسية حافظ بها على مركزه الخامس بـ37 نقطة، بينما تعقد وضع الفجيرة وأصبح في موقف لا يحسد عليه تجمد رصيده عند 15 نقطة.

تقدم الوحدة بهدفي خالد عبدالله من «نيران صديقة» عن طريق مدافع الفجيرة في مرماه في الدقيقة 16، وسجل تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف الوحدة 3 أهداف عن طريق طحنون الزعابي «ق 58» وإسماعيل مطر «ق 61» الذي سجل أول أهدافه بالدوري وتيغالي «ق 87» رافعاً رصيده إلى 20 هدفاً متصدراً قائمة الهدافين.

وفاز عجمان على دبا الفجيرة 3- 0 باستاد الفجيرة،وسجل الثلاثية عادل هرماش ومامي تيام، وستانلي في الدقائق 57 و74 و84 ورفع عجمان رصيده إلى 31 نقطة، وتجمد دبا عند 12 نقطة بالمركز الأخير.