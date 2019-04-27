بني ياس والعين.. الخسارة مرفوضة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، العين - طلحة عبدالله

يستقبل فريق بني ياس على ملعبه عند الساعة السادسة و5 دقائق، من مساء اليوم، فريق العين، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري الخليج العربي، في مواجهة يرفض فيها الفريقان الخسارة، ويرغبان في العودة إلى الانتصارات، بعد أن تعثر السماوي في المباراتين السابقتين أمام الشارقة والظفرة على التوالي، فيما يمر الزعيم بواحدة من أسوأ فتراته، لتراجع نتائجه التي أغضبت جماهيره، وكان آخر فوز حققه بالدوري في الجولة 18 على حساب الفجيرة، وبعده تعرض لخسارتين أمام الجزيرة وعجمان ثم تعادل في الجولة الماضية أمام الشارقة، بجانب إخفاقه الآسيوي وتعرضه قبل أيام لخسارة جديدة على ملعبه، ما يجعل كل فريق، حريصاً على الفوز، ويمتلك صاحب الأرض في رصيده 33 نقطة تضعه بالمركز السادس، وأما الضيف فرصيده 39 نقطة، يأتي بها في الترتيب الرابع.

تجهيز «السماوي»

وعمل الجهاز الفني للسماوي بقيادة الكرواتي كرونوسلاف، على تجهيز فريقه بشكل أفضل للقاء اليوم مع التركيز على رفع الروح المعنوية للاعبين، خاصة خلال التدريب الرئيس أول من أمس والذي تميز بأجواء عائلية مرحة، كما عمل كرونوسلاف على معالجة بعض السلبيات ووضع التكتيك المناسب الذي سيعتمد عليه في المباراة وتجهيز خالد العطاس في قلب الدفاع ليحل مكان حسن المحرمي الذي يغيب بسبب الإنذارات، وتوقع المدرب الكرواتي أن تكون المواجهة قوية، رغم إشارته إلى معرفته التامة بأن العين ليس في مستواه المعتاد ويمر بفترة صعبة، ذاكراً أن العين يبقى فريقاً كبيراً، ولابد من احترامه لتحقيق الفوز عليه، وأضاف: لكن يمكننا استغلال المشكلات التي يعاني منها نتيجة غيابه عن الانتصارات في المباريات السابقة على مستوى كل المنافسات، يجب أن نؤدي بقوة في الوقت ذاته حتى نتمكن من كسب النقاط.

وأكد كرونوسلاف أنه سيحافظ على النهج ذاته الذي ظل يعتمد عليه في الموسم الجاري، مشيراً إلى أن الفريق يعتمد على الاستحواذ وتناقل الكرات بطريقة ممرحلة مع حرصه على ضرورة تقديم كرة قدم جميلة ترضي تطلعات الجماهير.

«الزعيم» جاهز

وعلى الجانب الآخر، أعلن العين جاهزيته لمواجهة اليوم، ويتطلع للفوز بالنقاط الثلاث، والتقدم خطوة في الترتيب العام، على أمل تحسين موقفه بنهاية الموسم لحجز مكان له في تمثيل الدولة بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، وعمد المدرب الإسباني غاريدو، خلال التدريبات الأخيرة، إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين، في المباريات الأخيرة بالدوري المحلي وأبطال آسيا، وسيعتمد على مجموعة من العناصر الشابة، وهو ما أكده قولاً وفعلاً خلال الفترة الأخيرة، بعد أن استبعد من قائمة خياراته الفنية كلاً من البرازيلي كايو لوكاس، والبرتغالي روبن روبيرو لتراجع مستواهما وعدم جديتهما، وأكد غاريدو أهمية الظهور الجيد الذي يقود لتحقيق الفوز، وتحسين موقع الفريق على سلم الترتيب، بما يؤهله لحجز بطاقة تمثيل الدولة في دوري أبطال آسيا العام المقبل، وقال إن ثقته كبيرة في قدرة الفريق على استعادة توازنه وتقديم عمل متميز في مواجهة الليلة، مؤكداً صعوبة المهمة، خاصة وأن المنافس قوي وعنيد خاصة على أرضه، بما يفرض عليهم إظهار روح القتال لتحقيق النتيجة المأمولة.

التفاف

قال غاريدو: ما نحتاجه في المرحلة الحالية هو العمل بروح الفريق الواحد والتفاف جميع المنتسبين للنادي حول الفريق لتحقيق أهداف النادي، وقد تحدثت مع اللاعبين، وطلبت منهم ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أفضل ما لديهم وإظهار الرغبة الحقيقية في الفوز على المنافسين بداية من مواجهة بني ياس وجميع المباريات المتبقية في الموسم الكروي الحالي.