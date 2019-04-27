الوصل والجزيرة.. الارتقاء والوصافة

المصدر: دبي - عزالدين جاد الله، أبوظبي - محمد محسن

يستضيف فريق الوصل نظيره الجزيرة، في السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي، حيث يتطلع أصحاب الأرض إلى الارتقاء في الترتيب أملاً في الخروج من المركز العاشر الذي يحتله الوصل حالياً برصيد 24 نقطة، في المقابل يسعى الجزيرة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ظل التعادل مع دبا 2/‏2 على أرضه في الجولة الماضية، ومن اجل إنهاء الجولات الأخيرة من عمر الدوري في ترتيب متقدم، وتفصله عن الوصافة التي يحتلها شباب الأهلي 3 نقاط، ويعاني الوصل غياب عدد من لاعبيه أبرزهم علي سالمين لتراكم الإنذارات وتحوم الشكوك حول مشاركة خميس إسماعيل والبرازيلي ليما للإصابة، بينما يدخل الجزيرة المباراة، في ظل غياب جهود عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، ويغيب علي مبخوت بداعي إيقافه 3 مباريات وبسبب التراشق بالألفاظ مع حارس اتحاد كلباء البيرق، وأحمد ربيع ومحمد جمال وخلفان مبارك والكاميروني سياني وسالم العيدي، جميعا للإصابة.

حسابات خاصة

وأكد الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل أن الجزيرة من الأندية القوية في الدوري بفضل مجموعة اللاعبين المميزين في صفوفه، لكن لاعبينا سيقدمون كل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، خاصة وأن المباريات التي تجمع الوصل والجزيرة دائما ما تكون لها حسابات خاصة، وقال: سنرى موقف ليما العائد من الإصابة، والذي من الممكن أن يشارك في المباراة وخميس إسماعيل الذي يعاني من بعض المشاكل البسيطة من الإصابة السابقة، بخلاف ذلك سنفقد خدمات علي سالمين في مباراة الجزيرة بسبب تعرضه للإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات.

نتائج إيجابية

وقال مدرب الوصل: علينا أن نفكر بأنفسنا في الوقت الحالي، وأن نقدم الأداء الجيد الذي يساعدنا على تحقيق الفوز، وتركيزي الآن منصب على مباراة الجزيرة، ومن جهتي سأساند اللاعبين في كل الأمور وسأقدم لهم كل الدعم الذي يحتاجونه حتى يصبحوا جاهزين على كافة المستويات للمباريات القادمة، وأضاف: الموسم بالكامل كان صعباً للغاية، ونأمل أن ننهي هذا الموسم بنتائج إيجابية وأن نفكر في الصيف القادم والأمور الخاصة به مثل كيفية تجهيز اللاعبين ومعالجة الإصابات التي حدثت هذا الموسم، لا يجب أن نلقي اللوم على اللاعبين فقط، فمن الممكن أن يكون هناك شيء حدث بالخطأ في التحضير للموسم، لذلك يجب أن نفكر في التحضير للموسم الجديد وأن نتحدث مع بعضنا البعض في نهاية الموسم لمناقشة بعض الأمور وتطوير بعض الأشياء حتى نظهر بشكل أفضل في الموسم القادم، خاصة وأنني ما زلت مؤمنا بأننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين.

مباراة صعبة

وبدوره، توقع هيرتوغ مدرب الجزيرة صعوبة المباراة على أرض الوصل، وقال: يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين، في الموسم الماضي حقق مركزا مؤهلا إلى دوري أبطال آسيا، والحالي يشارك في هذه البطولة القارية، لديه جدول مزدحم، وأسلوبهم في الضغط على المنافس بشكل متقدم، يدافعون وأيضاً يهاجمون بشكل جماعي، وأضاف: كمدرب لا أفضل المباريات المفتوحة والتي يكون فيها الهجوم متبادلاً بين الفريقين، لكني أفضل أن يوفق فريقي في استثمار أنصاف الفرص التي تتاح له أمام مرمى الخصم، وأتوقع ان تكون المباراة ممتعة على الأقل للجماهير.

أوضح هيرتوغ احتمالية مشاركة مهاجم الفريق زايد العامري، وقال: في العادة لا أكشف عن الأسماء التي يتوقع مشاركتها في التشكيلة الأساسية، لكن العامري قدم مستويات جيدة مع منتخب الناشئين والأولمبي، لكنه في الجزيرة يفتقد عنصر الثبات في المستوى، وأخيراً عاد وقدم مستوى مميزاً، وسجل الهدف الثاني في مباراة دبا.

مشاركة

ليونارد: موقع الخصم في الترتيب لا يعكس مستواه

قال جناح الجزيرة ليونارد بيريرا، إن الوصل يمتلك هجوماً قوياً، وتأخره في قائمة الترتيب لا يعكس قوته وتماسكه كفريق محترم، وأضاف: علينا ألا نمنح لاعبي الوصل الفرصة لتشكيل ضغط هجومي على مرمانا، وأهمية التحلي بالحماس والعزيمة لصنع الفوز، مثلما تغلبنا عليهم في الدور الأول 2/‏‏0.

وأوضح المهاجم البرازيلي ليونارد أن زملاءه أمامهم مهمة صعبة ويتحتم عليهم التركيز جيداً طوال المباراة ليتمكنوا من العودة بالثلاث نقاط، وقال: أتوقع أن تكون مباراة مثيرة أمام الوصل الذي يملك القدرات والدكة القوية، ولكننا مستعدون للمواجهة، ونحن واثقون من قدرتنا على اللعب جيداً غداً، ولكن الأهم من ذلك، علينا أن نحرص على الفوز في المباريات الباقية من الدوري والتحلي بالروح القتالية حتى نهاية الموسم.

وحيد إسماعيل: طوينا صفحة الخسارة الآسيوية وننظر للحاضر

أكد وحيد إسماعيل مدافع فريق الوصل أن فريقه، طوى صفحة الهزيمة الأخيرة، أمام ذوب آهن الإيراني في دوري أبطال آسيا، والتفت إلى مباراة الجزيرة، وقال: عملنا مع الجهاز الفني في الأيام الماضية من أجل التحضير الجيد للمباراة، نظراً لأهميتها الكبيرة بالنسبة لنا، وخصوصاً أنها تقام على ملعبنا، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين لخوض المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: نسعى إلى تحسين موقعنا وجمع المزيد من النقاط، وعلينا مضاعفة الجهد في المباريات المقبلة لتحقيق ما نريده، موضحاً أن «الإمبراطور» يتطلع إلى عبور الجزيرة وتقديم مستويات طيبة في ما تبقى من منافسات الدوري بغية إعادة الوصل إلى الطريق الصحيح، وسنضاعف الجهد لتحقيق المراد بالرغم من صعوبة المواجهة لكننا سنكون على قدر المسؤولية.