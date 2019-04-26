خورفكان يعود إلى دوري الخليج العربي

المصدر: خورفكان : محمد فضل

توج المهندس مروان بن غليطة فريق خورفكان بدرع دوري الدرجة الأولى لموسم 2018 - 2019، وسط أجواء احتفالية رائعة وأفراح كبيرة تخللها إطلاق ألعاب نارية مبهرة زينت سماء مدينة خورفكان ، وهي تعيش فرحة العودة إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم مجدداً بعد مرور 10 مواسم وجاء تتويج خورفكان بعد فوزه بنتيجة 3-0 على ضيفه التعاون.

وجاءت الأهداف الثلاثة على مدار الشوطين عبر كل من عبد القادر قمبر ومحمد مال الله والبرازيلي روريجو في الدقائق 7،23،45 ليختتم أبناء الخور الموسم برصيد 38 نقطة في المركز الأول وحصل خورفكان على درع دوري بعد منافسة شرسة بين أربعة اندية ليتمكن عبر المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر من تكرار انجاز الصعود الذي حققه مع ذات الفريق مع اختلاف المسمى بعد ان توج مع الخليج تحت مسماه السابق وهاهو يعاود الكرة ويحرز ذات الدرع مع أبناء الخور.