الوحدة يمطر شباك الفجيرة بخماسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

عمق الوحدة جراح الفجيرة بعدما أمطر "العنابي" شباك "الذئاب" بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جرت اليوم الجمعة على استاد آل نهيان في الجولة الثانية والعشرين من دوري الخليج العربي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما أصبح الفجيرة في موقف لا يحسد عليه بعدما تعقد موقفه عقب تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر وقبل الأخير في جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدفين نظيفين عن طريق خالد عبد الله مدافع الفجيرة الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، وأضاف تيغالي الهدف الثاني في الدقيقة 25 إثر انفراد صريح بالمرمى وضعها من فوق الحارس عبد الله التميمي.

وفي الشوط الثاني أضاف طحنون الزعابي الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 58، قبل أن يسجل إسماعيل مطر الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 محرزاً الهدف الأول له في دوري الخليج العربي الموسم الحالي.

واختتم تيغالي خماسية الوحدة في الدقيقة 87 ليقتنص صدارة هدافي دوري الخليج العربي برصيد 20 هدفاً، بفارق هدف واحد عن علي مبخوت مهاجم الجزيرة.