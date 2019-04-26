درع «الهواة» تنتظر البطل في دبا الحصن

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

تزداد الإثارة خارج المستطيل الأخضر لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم للتعرف على الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين وكيفية تتويج البطل، في ظل تنافس قوي بين 4 فرق هي خورفكان المتصدر برصيد 35 نقطة، وحتا والعروبة الوصيف ولكل منهما 34 نقطة، والحمرية صاحب رصيد 32 نقطة، وتساءل الجميع عن مكان تواجد الدرع في ظل إقامة مباريات الفرق الأربعة المتنافسة على الصعود في 3 ملاعب، وإصرار اتحاد الكرة على الاحتفاء بالبطل ومشاركته التتويج عقب انتهاء زمن مباراته مباشرة.

وقام اتحاد الكرة باتخاذ إجراءات احترازية واختار مدينة دبا الحصن لتكون محطة انتظار الدرع كونها تتوسط المسافة بين خورفكان والعروبة والحمرية، ومن هناك يتحرك موكب الدرع، متوجهاً إلى البطل مباشرة لتتويجه والاحتفاء به بين جماهيره حتى تكتمل الفرحة.