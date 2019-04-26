الاستعانة بحارس مرمى من المقيمين في دوري «الأولى»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أقر اتحاد الكرة إقامة ورشة عمل فنية لأندية الدرجة الأولى يوم الخميس المقبل، وسيتم خلالها طرح عدد من المقترحات، منها استعانة أندية الدرجة الأولى «الهواة» بحارس مرمى من اللاعبين المقيمين بالدولة، بداية من الموسم المقبل، للاستفادة من المواهب ، وهذه هي المرة الأولى التي ستتم فيها الاستعانة بحراس من المقيمين، واعتمد مجلس الإدارة مشروع 2030 وخريطة الطريق لتطوير كرة الإمارات، والمقدمة من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية.

رفض مقترح

ورفض اتحاد الكرة مقترح أحد الأندية بإلغاء نسبة الـ2٪ من قيمة العقود التي يحصّلها من الأندية كل موسم، والتي تعتبر من الموارد الرئيسة للاتحاد التي بموجبها يقوم بتحسين وتطوير أنشطته ، وأجّل مجلس الإدارة البت في المقترح الخاص بنظام سقف الرواتب وزيادة بعض فئاته لمزيد من الدراسة .

جدول

جاء ذك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، أمس، في مقره بدبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، واستمر نحو 4 ساعات، وقال محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، إنه تمت مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية المقررة 23 مايو في فندق ماريوت الجداف ، والاستقرارعلى بنوده تمهيداً لإرساله إلى الأندية وتم اعتماد توصيات ورشة العمل القانونية الخاصة بتعديلات اللوائح.

وتم اعتماد ألمانيا لاستضافة معسكر إعداد قضاة الملاعب للموسم الجديد الذي سيقام في أغسطس المقبل، واعتماد نتائج 23 حكماً مستجداً .

وتمت الموافقة على بدء موسم المراحــــل السنية منتصف سبتمبر المقبل، واعتماد المسابقات للموسم المقبل التي تشمل دوري الدرجة الأولى، الشباب تحت 19 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتحت 16 سنة، الأشبال تحت 15 سنة، وتحت 14 سنـــة، وتحت 13 سنة، وتحت 12 سنة، ومـــدارس الكرة.

تحضيرات



أكد بن هزام أن المجلس استعرض تحضيرات المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام 29 الجاري مؤكداً حرص مجلس الإدارة على إخراج النهائي بأفضل صورة .

من ناحية اخرى تقرر أن يرتدي الظفرة القميص الأصفر والشورت والجوارب الزرقاء ، فيما يرتدي شباب الأهلي اللون الأحمر الكامل.