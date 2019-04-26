ملاعب «الأولى» تكشف عن «العريس» والوصيف اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يصل قطار دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى محطته الختامية مساء اليوم وتكشف ملاعب «الهواة» عن «العريس» و«الوصيف» اليوم وستكون درع البطولة حائرة بين ثلاثة ملاعب هي خورفكان، الحمرية،دبا الحصن، ويعد فريقا خورفكان«35 نقطة» وحتا «34 نقطة»الأقرب لخطف بطاقتي الصعود فيما يتمسك العروبة«34 نقطة» والحمرية «32 نقطة» بآمال التأهل وينتظران هدايا الآخرين.

وتقام المباريات الخمس بالجولة الأخيرة في توقيت موحد هو الساعة الخامسة و 55 دقيقة اليوم وستكون ثلاث منها على سطح صفيح ساخن،وتجمع خورفكان «المتصدر» مع التعاون التاسع فيما يبحث حتا «الوصيف» الحالي، عن الفوز في ميدان الحمرية الرابع، ويرحل العروبة الثالث نحو ملعب دبا الحصن «الخامس».

وتشهد المواجهات تنافساً كبيراً بين فرق المقدمة لخطف البطاقتين المؤهلتين إلى دوري الخليج العربي الموسم المقبل حيث ستكون كل الاحتمالات واردة وذلك فيما يتعلق بالتأهل. وفي بقية المباريات يلتقي في مباراتين تحصيل حاصل وتحسين مراكز،مسافي مع مصفوت، والذيد بضيفه العربي.

نتائج

وأرجأت نتائج الجولة قبل الأخيرة مصير الإعلان عن الصاعدين وكان يمكن أن تضع حتا في الصدارة لأول مرة في مشوار المنافسة في حال تعادل خورفكان ومصفوت بعدما حسم نتيجة مباراته أمام مسافي برباعية نظيفة، لكن الصحوة الممتازة للاعبي خورفكان رجحت الأمور بالصدارة الغائبة منذ الجولة الماضية إثر الخسارة من حتا بهدف نظيف.

حسابات التأهل

تبدو كل الاحتمالات والظروف مهيأة لفرق خورفكان وحتا والعروبة والحمرية رغم أن الحظوظ تبدو قوية للغاية لمصلحة فريقي خورفكان«المتصدر» برصيد 35 نقطة وحتا «الوصيف» برصيد 34 نقطة لأن الفوز على التعاون والحمرية يؤهلهما من دون حاجة لانتظار النتائج الأخرى.

بينما يمكن أن تؤدي نتيجة التعادل لهما إلى واقع مختلف حسب نتيجة فريق العروبة صاحب المركز الثالث برصيد 34 أمام مضيفه دبا الحصن، رغم أن مصيره في أيدي خصومه لأن حتا يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة وسيكون تأهل العروبة مرهوناً بفوزه على الحصن وتعادل أو خسارة حتا أمام الحمرية فيما ستكون الفرصة صعبة .

ولكنها ليست مستحيلة بالنسبة لتأهل الحمرية الذي يفترض عليه تحقيق الفوز على حتا وانتظار هزيمة العروبة في الساحل الشرقي أما إذا انتهت المباريات الثلاث على وقع التعادل فإن خورفكان وحتا سيحققان الحلم ويتواجدان مع كبار الأضواء وربما لا يتأهل خورفكان إذا خسر أو تعادل أمام التعاون مع فوز العروبة وحتا في ذات الوقت فحينها يكون حتا الأول والعروبة الثاني خصوصاً وأنهما سيصلان إلى 37 نقطة وسيظل أبناء الخور حال الخسارة ب 35 نقطة وإلى 36 نقطة في حال التعادل.

ولذلك فإن الأعصاب ستكون مشدودة والأنظار ستكون شاخصة ومصوبة نحو الملاعب الثلاثة لمعرفة مصير كل مباراة من جانب جماهير الأندية الأربعة.

ترتيب

ويتصدر خورفكان جدول ترتيب المسابقة برصيد (35 نقطة) يليه حتا الوصيف (34 نقطة ) وجاء العروبة ثالثاً (34 نقطة)،والحمرية رابعاً (32 نقطة)، ودبا الحصن خامساً (29 نقطة) ومسافي سادساً (22 نقطة) والذيد سابعاً ( 18 نقطة ) والعربي ثامناً (16 نقطة) والتعاون تاسعاً (14 نقطة) ومصفوت عاشراً (5 نقاط).

الدرع وجوائز مالية

استعدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة لختام مسابقة دوري الدرجة الأولى بعقد مجموعة من الاجتماعات من أجل الوقوف على كافة الأمور الفنية والتنظيمية، وتقرر منح البطل درع البطولة إلى جانب الميداليات الذهبية جائزة مالية لم يكشف عنها فيما ينال الوصيف الفضية وجائزة مالية.

تكرار

ستكون الفرصة مواتية أمام كل من العراقي عبد الوهاب عبد القادر مدرب خورفكان، والمواطن وليد عبيد مدرب حتا لتكرار الإنجاز الذي حققوه بقيادة فريقيهما من جديد لدوري المحترفين بعد تمكن الخبير عبد القادر من قيادة خورفكان موسم 2008-2009 للصعود والمشاركة في النسخة الأولى من دوري المحترفين،أما وليد عبيد فقد حقق انجازاً غير مسبوق مع لاعبي الإعصار بعد قادتهم للعب في دوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى موسم 2016-2017 فهل يتمكن المدربون من تكرار الإنجاز.

علي البدواوي: 3 نقاط تعيدنا إلى الأضواء

طالب علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا لاعبي «الإعصار» بتحقيق الفوز على الحمرية على أرضه ووسط جماهيره مع كامل الاحترام للفريق المضيف، منوهاً بأن حتا بات على بعد 3 نقاط فقط من أجل تكرار العودة من جديد لدوري الأضواء.

والتي سبق أن نال درعها قبل ثلاثة مواسم من الآن، واصفاً المباراة بالصعبة وهي تساوي جهود موسم كامل وقال: أنصح لاعبي حتا بالحذر من المنافس وخاصة أن فوزهم على مسافي منحهم مزيداً من التطلعات بخطف إحدى بطاقتي الصعود.وأشاد البدواوي بالوقفة الجماهيرية خلف الفريق وقال: نتطلع إلى زيادة جماهيرنا خلال مباراة الحصاد.

جمعة الشامسي: لن نتنازل عن الحلم

قال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، إنه لا بديل عن فوز فريقه على حتا، وأكد أن فريقه لن يتنازل عن حلم العودة، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني يعوون دورهم بالكامل، ويعلمون ما تعني لهم النقاط الثلاث والتي ربما تضعهم مع الكبار إذا سارت الأمور في الملاعب الأخرى وفقاً لما تشتهي سفن الحمرية.

ودعا الشامسي لاعبي فريقه للحذر من خطورة لاعبي «الإعصار» الذين سيحضرون إلى الحمرية من أجل العودة ببطاقة التأهل، لكننا عازمون على حرمانه من تحقيق هدفهم.

عبد العزيز النعيمي: أبناء الخور أمام فرصة تاريخية

أكد عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، أن لاعبي فريقه أمام فرصة تاريخية اليوم، إذ قدر لهم تحقيق حلم الصعود لدوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخ النادي خلال عصر الاحتراف، محذراً في نفس الوقت من خطورة المنافس التعاون في الجولة الحاسمة.

وأضاف:تعاهد اللاعبون على الفوز، والنادي يقوم بتوفير كل السبل للفريق الأول من أجل تحقيق الحلم وكتابة تاريخ جديد للنادي الذي تذوّق شهد المحترفين في النسخة الأولى موسم 2008-2009، تحت قيادة المدرب الحالي عبد الوهاب عبد القادر والذي يطمح في تكرار إنجاز الصعود بعد مضي أكثر من 10 أعوام.

وأضاف: نتطلع إلى وقفة جماهيرية كبيرة تساهم بدورها في استكمال مسيرة الفريق، .

علي بن عباد: التركيز سلاح العروبة

أكد علي مبارك بن عباد رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، أن التركيز سلاح لاعبي فريقه أمام دبا الحصن، من أجل تحقيق الفوز، وأشار إلى صعوبة المباراة، خاصة أن المنافس ليس لديه ما يخسره، وقال: العروبة سيحتفظ بآمال الصعود إلى دوري المحترفين، حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، مشيراً إلى جاهزية كافة اللاعبين لتحقيق إنجاز التأهل.