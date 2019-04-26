العروبة يهدد باللجوء إلى «كاس» للحصول على نقاط مصفوت

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أعلن نادي العروبة، تمسكه بنقاط مباراته أمام مصفوت «كاملة»، واتخاذه كافة الإجراءات حول المشاركة غير القانونية للاعب مصفوت، الإيفواري جان تشارلز سوهوسي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري الأولى.

وانتهت على وقع التعادل بهدفين، وهدد العروبة باللجوء لمحكمة «كاس»، إذا استدعى الأمر، وخاصة مع رفض الشكوى التي تقدم بها محامي النادي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، طاعناً في المستندات التي تم بموجبها تسجيل اللاعب الإيفواري مثار الشكوى، في كشوفات فريق مصفوت لدى اتحاد الكرة، وعدم توفر شروط التسجيل المطلوبة للاعب المقيم.

وكانت لجنة الاستئناف، برئاسة المستشار بدر الحمادي، حجزت الدعوى للنطق بالحكم 30 الجاري، أي بعد نهاية مباريات المسابقة، التي تختتم اليوم، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لإدارة نادي العروبة، بحضور كل من أحمد مبارك بن عباد أمين السر العام، وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية، إلى جانب محمد عبد الله الهاشمي مدير النادي.

وأشار أحمد بن عباد إلى أن إدارة النادي تثق في لجنة الاستئناف مشيراً إلى اتباع النادي لكل الطرق القانونية، والتي تنص على عدم قانونية مشاركة اللاعب المعني خلال مباراة الفريقين.

وقال: قمنا بإرسال شكوى للجنة الانضباط، ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، مستندين إلى نص المادة 8 - 1 من لائحة الهيئة العامة للرياضة في شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة، والتي تنص على «أن تكون الإقامة مستمرة في الدولة، بحيث لا تقل عن 3 سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق 18 عاماً».

استغراب

وأبدى بن عباد استغرابه بشأن مرور كل هذا الوقت أمام لجان الاتحاد، دون حسم ملف القضية، والتي من وجهة نظرهم لا تستدعي كل هذا الوقت، خصوصاً أن هذه الشكوى تحدد مصير الفريق الطامح للتأهل لدوري الأضواء، وكنا ننتظر صدور القرار النهائي من قبل اللجنة، خلال اجتماعها الأخير «الثلاثاء» الماضي.

والتي تقدم فيها محامي النادي بمستند صادر عن وزارة الداخلية، يفيد بدخول اللاعب للدولة بصفته زائراً، وليس مقيماً، وهو المستند الذي يبرئ ساحة الاتحاد من أي مسؤولية قانونية، إذ لم يعرض عليه هذا المستند نهائياً، وبناء عليه، تصبح كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل اللاعب باطلة وألمح بن عباد إلى أنهم لن يتنازلوا عن حقوق النادي، وسواء تأهل العروبة أم لم يتأهل.