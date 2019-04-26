3 مباريات في ربع نهائي كأس اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات كرة اليد اليوم 3 مباريات في دور ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بنسختها الـ 42، وتقام جميعها في الخامسة مساءً وعلى أرض محايدة وفق نظام البطولة، وتبرز في مواجهات اليوم ديربي بر دبي بين الوصل والنصر بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، ويلعب العين مع الشارقة بصالة أرينا بالعاصمة أبوظبي، ويحل الجاران الجزيرة والظفرة ضيوفاً على نادي بني ياس.

وبناءً على موافقة الطرفين تم تأجيل مباراة شباب الأهلي مع الوحدة إلى غد وتحتضنها صالة مكتوم بن محمد في السادسة مساءً. وكان الوحدة أكمل عقد فرق دور ربع النهائي عقب فوزه المستحق على بني ياس بنتيجة 25- 17، في الدور التمهيدي للبطولة الأغلى يوم الثلاثاء الماضي.