العروبة يتمسك بنقاط مباراة مصفوت "كاملة" ويهدد باللجوء للكاس

المصدر: الفجيرةــ محمد فضل

أعلن نادي العروبة عن تمسكه بنقاط مباراته أمام مصفوت "كاملة" واتخاذه كافة الإجراءات حول المشاركة غير القانونية للاعب مصفوت الايفواري جان تشارلز سوهوسي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من دوري الأولى وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وهدد العروبة باللجوء لمحكمة كاس اذا استدعى الامر رفض الشكوى التي تقدم بها محامي النادي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين طاعناً في المستندات التي تم بموجبها تسجيل اللاعب الايفواري مثار الشكوى في كشوفات فريق مصفوت لدى اتحاد الكرة وعدم توفر شروط التسجيل المطلوبة للاعب المقيم.

وكانت لجنة الاستئناف برئاسة المستشار بدر الحمادي قد حجزت الدعوى للنطق بالحكم في الـ30 من الشهر الجاري أي بعد نهاية مباريات المسابقة التي تنتهي غداً الجمعة، جاء ذلك خلال التنوير الصحفي لإدارة نادي العروبة بحضور كل من احمد مبارك بن عباد امين السر العام وخليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية الى جانب محمد عبد الله الهاشمي مدير النادي.

وأكد احمد بن عباد ان إدارة النادي برئاسة علي مبارك بن عباد تثق في لجنة الاستئناف المكونة من هيئة التحكيم برئاسة المستشار بدر الحمادي مشيراً الى اتباعهم لكل الطرق القانونية والتي تنص على عدم قانونية مشاركة اللاعب المعني خلال مباراة الفريقين وقمنا بإرسال شكوى للجنة الانضباط ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين مستندين الى نص المادة ١/٨ من لائحة الهيئة العامة للرياضة في شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة والتي تنص على " أن تكون الاقامة مستمرة في الدولة بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات ماضية عند تاريخ التسجيل للمرحلة السنية فوق ١٨ عاما".

وابدى بن عباد استغرابه بشأن مرور كل هذا الوقت امام لجان الاتحاد دون حسم ملف هذه القضية والتي من وجهة نظرهم لا تستدعي كل هذا الوقت خصوصاً وان هذه الشكوى تحدد مصير الفريق الطامح للتأهل لدوري الأضواء وكنا ننتظر صدور القرار النهائي من قبل اللجنة خلال اجتماعها الأخير" الثلاثاء" الماضي والتي تقدم فيها محامي النادي بمستند صادر عن وزارة الداخلية يفيد بدخول اللاعب للدولة بصفته زائر وليس مقيم وهو المستند الذي يبرأ ساحة الاتحاد من اي مسؤولية قانونية اذ لم يعرض عليه هذا المستند نهائيا وبناء عليه تصبح كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل اللاعب باطلة بطلانا لا يحتاج الى أي تأويل، وألمح بن عباد الى انهم لن يتنازلوا عن حقوق ومكتسبات النادي وسواء تأهل العروبة ام لم يتأهل للأضواء فإننا ماضون في القضية الى ابعد مدى ولن نستبق الاحداث في هذا الشأن.

معلومات

وكشف بن عباد عن معلومات مهمة متعلقة بإقامة اللاعب الايفواري جان تشارلز والذي كان ينوي العروبة التعاقد معه مع بداية الموسم الرياضي ان اللاعب اختفى بعد التوقيع معه على العقد وفوجئنا بقيام اللاعب بالاشتراك في المباراة ضدنا وبعد البحث عن آلية تسجيل اللاعب تبين ان أنه قام بإلغاء إقامته التي ستنتهي في 2019 وقدم الى الدولة كزائر ولكي يتم تسجيله بالاتحاد فقد قام نادي مصفوت بتسجيله كلاعب هاو.

إخفاء المستند

وأشار بن عباد الى انه وأثناء الجلسة الماضية اطلعت اللجنة ومحامي الناديين وممثل اللاعب القانوني على كافة الأوراق التي تم بناء عليها تسجيل اللاعب وتبين امام اللجنة ان اللاعب لم يقدم مستند الزيارة وهو مستند جوهري لو علم به الاتحاد مسبقا ما قام بتسجيل اللاعب وتبين من خلال فحص المستندات ان نادي مصفوت او اللاعب اخفى هذا المستند عن ادارة القيد والتسجيل الامر الذي معه يبطل تسجيل اللاعب.