الإسباني باربيتو مدرباً لمنتخب اليد

دبي - البيان الرياضي

وقع مجلس إدارة اتحاد اليد ممثلاً في نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، عقداً مع الإسباني «فيرناندو باربيتو» المدرب الجديد لمنتخب الإمارات، والذي يتضمن قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة ولمدة سنة واحدة.

وشهد مراسم توقيع العقد كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة للرياضة وطلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة، ومحمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد، واللواء محمد أحمد المري رئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي والعديد من المسؤولين.

وأشاد المدرب الجديد بالأداء الذي قدمه الفريقان في المباراة النهائية للبطولة، وخاصة بتواجد العديد من اللاعبين من أصحاب الخبرات، وهذا يؤكد أن اللعبة في الدولة تشهد تطوراً ملحوظاً، يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل للعبة بدولة الإمارات.

وأضاف، أنه يعرف الكثير عن اللعبة ولاعبيها بمنطقتنا الخليجية ومنها اللعبة ولاعبوها بدولة الإمارات وسبق أن قاد المنتخب السعودي أمام منتخب الإمارات في التصفيات الآسيوية 2019.

برنامج

وأوضح، أنه سيقدم برنامجه خلال الفترة المقبلة لاتحاد اللعبة، مؤكداً التنسيق العام مع الاتحاد وخاصة فيما يتعلق بمحطات الإعداد للمنتخب، والتي ستنطلق في بداية يوليو المقبل للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقبلة في يناير 2020، والتي تتوافق مع روزنامة بطولات الموسم المقبل لفرق الرجال.