ريجيكامب: فرصة الوصل قائمة في الآسيوية

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوصل، أن حظوظ فريقه في التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا ما زالت قائمة بالرغم من الخسارة الأخيرة التي مني بها الفريق أول أمس من نظيره ذوب أهن أصفهان الإيراني بهدفين دون رد.

والتي بموجبها تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط في المركز الرابع حصيلة فوزه في مباراة واحدة ضد النصر السعودي في الجولة الأولى 1-0، وثلاث هزائم من: الزوراء العراقي 0-5، وذوب آهن الإيراني 1-3، و0-2، وتتبقى للوصل مواجهتان أمام النصر السعودي والزوراء العراقي.

وقال ريجيكامب: «نبارك للفريقين على الأداء القتالي والقوي وخصوصاً في الشوط الأول، ونجح لاعبو ذوب آهن في تسجيل هدفين مبكرين منحاه الأفضلية وحققوا الفوز»، مشيراً إلى أن فريقه كان يستطيع تسجيل هدف إذا ما استغل لاعبونا الفرص التي أتيحت لهم.

وأضاف: ما زالت هناك مباراتان وسنلعب إحداهما على أرضنا وسنسعى لإعطاء كل شيء، مباراة ضد النصر السعودي وأن نقدم كل ما لدينا للحفاظ على حظوظنا في التأهل لدور الـ 16.

وقال: لقد سبق وأن ذكرت أن ذوب أهن فريق قوي ولديه لاعبون مميزون ويمتلكون قدرات رائعة في تغيير جهة ووتيرة اللعب، ونبارك للاعبينا على الأداء الذي قدموه عطفاً على برودة الجو، حيث قاربت درجات الحرارة على 10 درجات مئوية، وشعرنا بأن درجات الحرارة قد بلغت الصفر للبرودة الشديدة.

وأضاف: بعض الحالات التي أتيحت لنا وكان من الممكن أن نلعب فيها بصورة أسرع لكن الأمور لم تتحقق.

إشادة

وأشاد ريجيكامب في نهاية حديثه بكابتن فريق ذوب آهن، حيث أكد أنه لاعب جيد ويستطيع أن يحدث حالة من التوازن بين خطي الهجوم والدفاع.وتعقد الموقف في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب الوصل كلاً من: ذوب آهن الإيراني، والنصر السعودي، والزوراء العراقي، بعد خسارة الأخير من نظيره النصر السعودي أول أمس بنتيجة 1-2.

حيث حافظ ذوب آهن على صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 10 نقاط ، بينما ارتقى النصر السعودي إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتراجع ترتيب الزوراء إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والوصل في المركز الرابع والأخير بـ 3 نقاط.