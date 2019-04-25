اتحاد الكرة يضع اللمسات الأخيرة قبل انعقاد العمومية

المصدر: دبي-العوضي النمر

يضع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، اللمسات الأخيرة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، التي ستنعقد في 23 مايو المقبل بدبي، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة عصر اليوم، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، وبحضور عبد الله الجنيبي نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس لجنة دوري المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام، وأعضاء المجلس.

وستكون هناك عدة بنود مهمة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، منها اعتماد تعديلات اللوائح لمختلف اللجان القانونية، والتي اقترحتها ورشة العمل التي أقيمت بين الإدارة القانونية والأندية خلال الأيام الماضية.

حيث تم تنقيح اللوائح الحالية، من إعادة صياغة بعض المواد، وإجراء تعديلات على بعض منها، واقتراح مواد جديدة تتواكب من متطلبات المرحلة المقبلة، عدم ازدواجية الجمع بين عضوية اتحاد الكرة وأي مؤسسة رياضية أخرى داخل الدولة، وفق متطلبات هيئة الرياضة، والتي تسببت في أزمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

كما سيحدد مجلس الإدارة خلال اجتماعه اليوم، مكان انعقاد الجمعية العمومية، والتي ستنعقد يوم 23 مايو المقبل، في أحد فنادق دبي، والاستقرار على جدول الأعمال النهائي، والذي يتضمن تعديلات اللوائح، وتقرير النشاط الرياضي، وتعيين رئيس للجنة الانضباط، خلفاً للمستشار الدكتور حسن المرزوقي، الذي تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة.

وسيكون المرشح لرئاسة اللجنة، المستشار سعيد الحوطي، الرئيس المكلف الحالي، والعديد من الموضوعات المهمة، والتي تقوم الأمانة العامة حالياً بإعدادها، قبل إخطار الأندية أعضاء العمومية بها رسمياً، قبل الانعقاد بـ 21 يوماً، وفق اللوائح.

كما يستعرض اتحاد الكرة، اللمسات الأخيرة لترتيبات المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقرر أن يقام يوم الاثنين المقبل، بين شاب الأهلي والظفرة، على جوهرة الملاعب «استاد هزاع بن زايد» في العين، والذي يستضيف نهائي الكأس للمرة الأولى، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني صباح اليوم، بحضور المعنيين عن المباراة، والاتفاق على كافة الخطوات التنفيذية، من أجل إبراز تلك المناسبة الغالية، وظهورها على الوجه الأكمل.

وأشار المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، إلى أن الاتحاد حريص على تنظيم متميز لأغلى الكؤوس، وأن تكون المباراة النهائية عرساً كروياً.

برامج فنية

ويستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه أيضاً، خطة اللجنة الفنية والمنتخبات خلال الفترة المقبلة، واعتماد مشروع تطوير المنتخبات، كما سيطلع المجلس على برامج إعداد المنتخبات خلال الفترة المقبلة، خاصة المنتخب الأول، الذي يستعد لتصفيات مونديال 2020 وكأس آسيا، وكيفية إعداد الفريق، وكذلك برنامج إعداد المنتخب الأولمبي.

9 لآسيا

من جهة أخرى، رشح اتحاد الكرة، 9 من كوادره الإدارية في مختلف التخصصات، للانضمام إلى لجان الاتحاد الآسيوي، بعد أن تم إعادة انتخاب رئيس الاتحاد لدورة جديدة، وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، ورفض المسؤولون في الاتحاد، الإفصاح عن الأسماء التسعة المختارة.

والتي تم إرسالها للاتحاد الآسيوي، وعلم البيان الرياضي، أن من بين الأسماء التسعة المرشحة، عبد الله الجنيبي للجنة المسابقات، هشام الزرعوني للجنة المالية، ومسلم الكثيري للجنة الترخيص، والدكتورة ريما الحوسني للجنة الطبية، وعبد الله حسن للجنة الفنية.

سلامات

تعرض هشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة المدير المالي، لكسر في قدمه خلال رحلة عمل إلى لندن بالساعات الماضية، ومع ذلك حرص فور عودته إلى البلاد على حضور حفل تدشين النسخة الجديدة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما سيحضر اجتماع مجلس الإدارة اليوم.