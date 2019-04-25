حبيب الفردان نجم الجولة 21

المصدر: دبي- فائز بجبوج

حصد نجم خط وسط «العميد» النصراوي حبيب الفردان جائزة «نجم الجولة» الـ 21 من دوري الخليج العربي التي تنظمها شبكة سبورت فور أوول الإخبارية.

وغرد الفردان، صاحب الثنائية في فوز فريقه الأخير على الإمارات، منفرداً في صدارة استفتاء متابعي الشبكة بـ 765 صوتاً، ليتوّج بكأس سبورت فور أوول.

وقام وفد من إدارة الشبكة سبورت فور أوول بزيارة نادي النصر مساء أول من أمس مكون من عبد الرسول عبد الله مدير الشبكة وعبد الله حسن مدير التسويق وإيهاب مدير مركز هانوفر الطبي، وكان في استقبالهم الكابتن صلاح جلال مشرف الفريق، حيث قاموا بتسليم اللاعب الكأس المخصصة للجائزة مع عدة هدايا أخرى مقدمة من رعاة المسابقة.

وتستمر جوائز شبكة «نجم المباراة» و«نجم الجولة» و«نجم الجمهور»، والتي تسجل حضورها المميز في تغطية الشبكة الإخبارية لمباريات دوري الخليج العربي، من خلال التفاعل المتزايد لمتابعي الشبكة مع الجوائز.

ويذكر أن إدارة الشبكة تضع معايير لاختيار الفائزين بـجوائز الأفضل باستخدام الأرقام الفردية بمؤشرات الأداء لأفضل لاعب في كل مباراة تقدمها شركة «instat» العالمية للإحصاءات، ويمنح المصوت الفائز لقب «نجم الجمهور»، ويحصل كذلك على جائزة عينية مقدمة من رعاة الجائزة، شركة كابات وكوبون عشاء لشخصين من مطعم، وقميص لأحد الأندية أو المنتخبات الأوروبية مقدم من الزعيم سبورت.

وجائزة نجم الجولة تمنح لأكثر لاعب يحصل على التصويت يتم اختياره «نجم الجولة»، ويمنح اللاعب الفائز كأس سبورت فور أوول، بالإضافة لصورة كاريكاتيرية بريشة الفنان السعودي هاني الحيد.