دبي تتألّق في الفئات العمرية بدوري الفتيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل منافسات مسابقة دوري كرة قدم الفتيات للفئات العمرية تحت 12 و14 و16 سنة للموسم الرياضي 2019، في جولتها الثانية والتي تنظمها لجنة كرة قدم السيدات بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بمشاركة أندية مختلفة تمثل مدارس وأكاديميات وأندية كروية مختلفة.

اكتساح

وشهدت نتائج المباريات لدوري تحت 16 سنة فوز نادي دبي على رأس الخيمة بنتيجة (7 – 3)، و نادي FIGP على نادي أبوظبي للسيدات (3 – 1) وفوز الفجيرة على الشارقة بنتيجة (4 – 2).

فيما شهدت الجولة الثانية لمنافسات دوري تحت 14 سنة، فوز فريق دبي على فريق الشارقة وعجمان بنتيجة (9 – 0)، وفوز أكاديمية LIGP على الفجيرة (8 – 0)، فيما تمكن فريق المدرسة الألمانية الفوز على نادي أبوظبي للسيدات بنتيجة (5 – 1). وتواصلت منافسات دوري تحت 12 سنة، حيث حقق فريق المدرسة الألمانية الفوز على الفجيرة (1 – 0)، فيما فاز فريق PASS على فريق نادي أبوظبي الرياضي بنتيجة (7 – 0).

وتسعى لجنة كرة قدم السيدات من خلال تنظيم هذه المسابقة إلى المساهمة الفاعلة في تطوير كرة القدم النسائية بالدولة، واكتشاف المواهب الكروية وتطويرها.