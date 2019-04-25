«دبي الجنوب» تنظّم دورة رياضية لشركائها

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بالتزامن مع «عام التسامح 2019»، وتماشياً مع جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة وخلق بيئة صحية ومحفّزة عبر تنظيم أنشطة رياضية، أطلقت «دبي الجنوب» الدورة الثانية لكرة القدم لشركائها من الشركات اللوجستية، والتي انطلقت أول من أمس في نادي جبل علي للرماية.

ويشارك في دورة هذا العام كل من شركة أرامكس وآر إس إيه جلوبال وألوفت كرعاة ذهبيين. ويبلغ عدد الفرق المشاركة في الدورة 16 فريقاً يشمل كلاً من دبي الجنوب، أم أر أس للتغليف، إيه سي آي للوجستية، أرامكس الإمارات، كابريكورن للوجستية، سي دبليو تي أس أم أل للوجستية، شركة دانزاس إيه إي آي الإمارات، دوسيرف، إكسبيديتورز، اميرتس لوجيستكس، شركة كوني آند ناجل دي دبليو سي، شركة كوني آند ناجل، آر إس إيه جلوبال، نستله الشرق الأوسط، آر إس إيه تالكي وشركة سفران.

هدف

قال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»: «نهدف من خلال تنظيم فعاليات رياضية مثل دورة كرة القدم إلى ترسيخ تفاعل الموظفين في النشاطات الرياضية التي تعزز الصحة البدنية وعلاقات الزمالة وروح الفريق الواحد والحس الرياضي بين أفراد المجتمع.