شباب الأهلي وصيفاً.. والنصر لا يخسر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

استعاد شباب الأهلي الأول لكرة القدم مؤقتاً وصافة دوري الخليج العربي بعد فوزه العريض على مضيفه الإمارات بخمسة أهداف لهدف أمس ضمن الجولة 22، رافعاً رصيده إلى النقطة 44، منتظراً نتيجة مباراة منافسه على المركز الثاني الجزيرة مع مضيفه الوصل السبت لحسم هوية وصيف المتصدر الشارقة، فيما تجمّد رصيد الصقور عند النقطة 15، وبات في وضع حرج جداً في ظل تدني أداء لاعبيه، خصوصاً خط دفاعه الذي شكّل الحلقة الأضعف في منظومة اللعب.

سجل خماسية فرسان دبي، محمد جابر «ق7»، وإيوفي «ق 21 و44 و73»، ومحمد مرزوق «ق29»، فيما سجل الهدف اليتيم للصقور لاعبه يعقوب يوسف «ق39».

ورفض النصر الخسارة أمام الظفرة ليبقي على سجله خالياً من الهزائم مع مدربه كايو، إذ تعادل 1-1 مساء أمس بعد مباراة متوسطة الأداء ومتكافئة من الطرفين، دفع خلالها الجهاز الفني للظفرة بتشكيلة معظم عناصرها من الصف الثاني، بهدف منح اللاعبين راحة قبل نهائي كأس رئيس الدولة يوم الاثنين المقبل.

تقدم الظفرة بالهدف الأول عن طريق سعيد الكثيري الدقيقة 54، وأدرك العميد التعادل بواسطة سيرجيو دوترا في الدقيقة 88، لتبقى النقطة فاصلة بين رصيد الفريقين في ترتيب الدوري، بعد أن رفع الظفرة رصيده إلى 28 نقطة بالترتيب الثامن، والعميد إلى 27 نقطة.