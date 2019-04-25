دموع غازي القندي تنهمر وفاءً للإمارات

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

انهمرت دموع الحكم الكويتي غازي القندي، خلال حفل الكشف عن النسخة الجديدة لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وفاءً للإمارات .

حيث تذكره خلال تكريمه بعد 44 عاماً من إدارته لأول مباراة نهائية موسم 1974-1975 بين الأهلي مع النصر. التكريم كان لفتة جميلة ومعبرة جعلته يقول:

التكريم عاد بي إلى 44 عاماً خلت حينما كنت في ريعان شبابي 25 عاماً. تأثر القندي بلمسة الوفاء الإماراتية وانهمرت دموعه، مما أثار تعاطف الجميع، وقام المهندس مروان بن غليطة بمعانقته وشكره على جهده طوال سنوات في قطاع التحكيم، وقال له:

الإمارات لا تنسى المخلصين والمتميزين والأوائل في كافة المجالات، وفاجأه بدعوة لحضور المباراة النهائية والتي تقام يوم الاثنين المقبل بين شباب الأهلي والظفرة على ملعب استاد هزاع بن زايد. واعتزل القندي التحكيم عام 1993، بعد أن قاد مباريات عديدة في كأس الخليج 1992 وأبرز المواجهات كانت بين الإمارات والسعودية، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، كما قاد مباريات في كأس آسيا والعديد من الاستحقاقات الأخرى.