بدء طرح تذاكر نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد كرة القدم بدء طرح تذاكر المباراة النهائية لمسابقة كأس رئيس الدولة إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم ليست، اعتباراً من يوم أمس.

ويعقد اتحاد الكرة ظهر اليوم في مقره بدبي الاجتماع الفني الخاص بالمباراة النهائية التي ستجرى الاثنين المقبل في إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي.

وسيناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة بحضور مشرف المباراة والمراقب والمسؤول الإعلامي وأعضاء الجهاز الإداري للناديين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية من الشرطة والإسعاف ومسؤولي إستاد هزاع بن زايد، كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان الفريقين وتحديد بوابات دخول جماهير كل فريق.