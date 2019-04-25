الكثيري يكسب تحدي «الرمال الصحراوي المغربي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يعد الرائد أحمد الكثيري من شرطة أبوظبي، أول عداء إماراتي ينهي منافسات ألترا ماراثون الرمال المغربي الذي أقيم في الصحراء المغربية وهو من أكثر المسابقات صعوبة على مستوى العالم. وأقيم السباق هذا العام في نسخته الـ 34 لمسافة 250 كلم لمدة 6 أيام متواصلة على ست مراحل وبمشاركة 800 عداء من نخبة العدائين العالميين.

ووصف الرائد أحمد الكثيري، مشاركته في الماراثون المغربي بـ «حلم» راوده منذ سنوات حين بدأ الانخراط في رياضة العدو وتخصص في سباقات الألترا ماراثون، وتحققت أمنيته كأول عداء إماراتي يشارك في السباق بعد أن أجرى تدريبات يومية استعدادا للسباق.

ويواصل طموحه للمشاركة في عدد من السباقات المهمة حتى 2020، مثل سباق بريطانيا لمسافة 100 كلم، وماراثون سويسرا لمسافة 55 كلم بارتفاع إجمالي يبلغ 3500 متر، في أغسطس المقبل، يعقبه ماراثون صحراوي في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر المقبل لمسافة 136 كلم، ويختتم مشاركاته في الموسم الحالي بسباق دبي الذي يعد أطول سباق صحراوي في العالم لمسافة 300 كلم، فيما يستعد للانضمام لنادي فورديزرت غراند سلام بلس والذي يتطلب اجتياز 5 سباقات في خمس قارات مختلفة.