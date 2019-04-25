بيراميدز.. 10 نقاط من فكي قطبي الكرة المصرية

المصدر: عماد - الحسيني

نضم فريق بيراميدز، إلى أندية عدة استطاعت التفوق على الأهلي والزمالك، قطبي الكرة في مصر، ببطولة الدوري المحلي، وأشعل الفريق المنافسة على لقب الدوري، عندما فاز على الزمالك، أول من أمس، بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من الجولة 26، وقبلها فاز بيراميدز على الأهلي بالنتيجة نفسها، وهو الفوز الثاني له على الأهلي هذا الموسم، حيث تفوق عليه في مباراة الدور الأول.

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، من 29 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف، الذي خاض 27 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة. بيراميدز الذي يخوض موسمه الأول بالدوري، بمسماه الجديد، نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام الأهلي والزمالك، واقتنص منهما 10 نقاط، من أصل 12، بواقع 3 انتصارات وتعادل وحيد، ليكرر ما فعله نادي مصر المقاصة في الموسم الماضي، ومن قبلهما استطاع فريق إنبي تكرار التفوق نفسه موسم (2014–2015)، وفريق غزل المحلية في موسم (2010–2011)، والإسماعيلي في موسم (2008-2009).

ولم يقتصر تفوق بيراميدز على تصدره مسابقة الدوري فقط، بل إنه أشعل مواجهة الأهلي والمصري، اليوم، قبل بدايتها، ووضع الأهلي والزمالك في موقف لا يحسدان عليه، حيث يتعين عليهما الفوز في جميع مبارياتهما المتبقية.