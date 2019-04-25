قبيسي يحصد ذهبيتي السرعة والهدف في جنوب أفريقيا

المصدر: جوهانسبيرج - البيان الرياضي

حقق عبد الباري قبيسي نجم منتخبنا الوطني للرياضات الجوية وسكاي دايف دبي ذهبيتي السرعة والهدف في بطولة جنوب أفريقيا الدولية للتزحلق على الماء، والتي أقيمت خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري، كما حققت لاعبتنا كاميليا ميهاي المركز الثاني في مسابقتي السرعة والهدف، أيضاً.

إهداء

وأهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز الكبير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول للرياضات الجوية وسكاي دايف دبي.

وقال نصر حموده النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مؤسس سكاي دايف دبي، إن ما تحقق ويتحقق لأبطالنا يعود الفضل فيه بعد الله عز وجل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول للرياضات الجوية، ولا تزال مكارم سموه المتعددة والمستمرة تغمرنا، حيث تحظى الرياضات الجوية بدعم لا محدود من سموه، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه الإنجازات.

ووجه النيادي الشكر والعرفان إلى سموه، مؤكداً أن الجميع سيبذلون الغالي والنفيس لرفع اسم وعلم دولتنا الغالية في جميع البطولات لرد الدين الذي لا يزال في أعناقنا.