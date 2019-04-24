الصقور يختنق بخماسية شباب الأهلي

المصدر: رأس الخيمة-علي شدهان

بات فريق الإمارات الأول لكرة القدم في وضع حرج جدا بعدما "خنقه" ضيفه شباب الأهلي بخمسة أهداف لهدف في لقاء الفريقين اليوم الأربعاء في ملعب الصقور برأس الخيمة ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، ليستعيد شباب الأهلي، الوصافة مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى النقطة 44، منتظرا نتيجة مباراة منافسه على المركز الثاني الجزيرة مع مضيفه الوصل السبت لحسم هوية وصيف المتصدر الشارقة، فيما تجمد رصيد الصقور عند النقطة 15، ودخل منطقة خطر الهبوط من أوسع أبوابها في ظل تدني أداء لاعبيه، خصوصا خط دفاعه الذي شكل الحلقة الأضعف في منظومة اللعب.

سجل خماسية فرسان دبي، محمد جابر "ق7"، وايوفي "ق 21 و44 و73"، ومحمد مرزوق "ق29"، فيما سجل الهدف اليتيم للصقور لاعبه يعقوب يوسف "ق39".

وتكمن أهمية الفوز الكبير لشباب الأهلي في أنه جاء قبل أيام قليلة من مباراته المنتظرة مع الظفرة في نهائي بطولة الكأس.