فيفياني: جاهزون لبطل الدوري

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أكد الايطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، جاهزية فريقه لمواجهة الشارقة بعد غد الجمعة لحساب الجولة 22 لدوري الخليج العربي، وقال في المؤتمر الصحفي إن المباراة ستجمعهم ببطل دوري الخليج العربي والجميع متحمس لمواجهة "الملك"، مشيراً إلى أن هدف كلباء هو تحقيق نقاط الفوز الثلاث أمام أصحاب الصدارة لضمان البقاء مع الكبار في الدوري.

وأضاف فيفياني إن جميع الفرق تسعى إلى إلحاق الهزيمة الأولى للشارقة والذي يتميز بالقوة والتماسك، مبيناً أن فريقه يخوض اللقاء مكتمل الصفوف بلا غيابات والجميع متعطش لتحقيق الفوز الأول الغائب عن كلباء منذ إنطلاقة الدور الثاني من البطولة.

وجدد فيفياني ثقته بجميع اللاعبين بلا استثناء وقال: إذا كان اللاعبين في يومهم سنحقق الفوز، لاسيما وأنه تم إعداد الفريق بصورة جيدة، كما أن التحضير للمباراة كان سهلاً بالنسبة لي كمدرب، إلا أن اللقاء سيكون صعباً على الفريقين.