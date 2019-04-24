انتهاء موسم الغساني مع الوحدة بسبب الإصابة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن لاعب الفريق الشاب يحيى الغساني تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال تين كات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" تلقيت خبراً سيئاً من الجهاز الطبي للفريق بأن يحيى الغساني لن يستطيع العودة قبل وقت طويل بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب الذي كان قد تعرض للإصابة في مباراة الذهاب بين الوحدة والريان في دوري أبطال آسيا حاجته لوقت أطول للعلاج مما يعني عدم قدرته على استكمال موسمه مع الوحدة".

وأضاف أن الفريق سيفتقد كذلك في مباراته مع الفجيرة المقررة مساء بعد غد الجمعة على استاد آل نهيان في الجولة 22 من دوري الخليج العربي لجهود لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط نظراً لاحتاجه لمزيد من الوقت للتعافي، وربما قد يمتد غيابه لنهاية الموسم أيضاً، بالإضافة إلى البرازيلي ليوناردو للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مباراة شباب الأهلي في الجولة الماضية.

وأشار تين كات إلى أنه ينتظر ردة فعل اللاعبين في مباراة الفجيرة بعدما قدم الفريق أفضل مستوياته أمام الريان في دوري أبطال آسيا، وبالتالي يركز على إعداد اللاعبين نفسياً وذهنياً، مشدداً على صعوبة المباراة خاصة وأن الفجيرة سيقاتل من أجل البقاء في دوري الخليج العربي.