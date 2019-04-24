ليوناردو: لأول مرة في حياتي أسجل هدفاً بالرأس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

أرقام ومكاسب عدة حققها الوحدة من فوزه المثير مساء أول من أمس على الريان بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا وضعته في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط عن جدارة واستحقاق وذلك بعد «ريمونتادا» مثيرة حول خلالها تأخره في الشوط الأول إلى فوز مستحق وبات في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراته مع لوكوموتيف الأوزبكي على استاد آل نهيان يوم 7 مايو المقبل ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة مع الاتحاد السعودي.

وللمرة الأولى منذ عام 2007 ينجح الوحدة في تحقيق 3 انتصارات متتالية ويحصد 9 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا واقترابه بنسبة كبيرة من بلوغ الدور الثاني بعد غياب سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن العنابي كرس عقدته للريان بفوزه الرابع على منافسه من أصل 6 مواجهات. كما تصدر نجم العنابي البرازيلي ليوناردو دي سوزا قائمة هدافي دوري أبطال آسيا الموسم الحالي بعد أن رفع رصيده إلى 7 أهداف بتسجيله رباعية «سوبر هاتريك» في شباك الريان، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل سوبر هاتريك في المسابقة هذا الموسم، منها 3 أهداف في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة.

فوز

وكشف ليوناردو الذي استحق لقب رجل المباراة عن أن الهدف الرابع وهدف الفوز الذي سجله في المباراة هو الهدف الأول الذي سجله طوال مسيرته كلاعب مع كرة القدم بالرأس، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التي يسجل فيها سوبر هاتريك في مباراة واحدة.

وقال في تصريحاته عقب اللقاء:«لا يوجد من هو أسعد مني بعد الفوز المستحق الذي حققه الوحدة، فقد كانت مباراة رائعة بالنسبة لنا، وهي المرة الأولى التي أسجل فيها هدفاً بالرأس طوال حياتي وخلال مشواري مع كرة القدم، وأول مرة أسجل فيها رباعية، أشعر بأنها مفاجأة بالفعل، ولكن الأهم من ذلك أن الفريق استطاع الفوز وحصد 3 نقاط مهمة في سعيه نحو بلوغ الدور الثاني من دوري أبطال آسيا».

وأضاف:«في أول 10 دقائق من المباراة افتقدنا التركيز ونجح المنافس في تسجيل هدفين في الدقائق الأولى إلا أننا استطعنا التماسك، وفي الشوط الثاني ورغم أن العودة في النتيجة كانت صعبة إلا أن المدير الفني قام بعمل جيد من خلال التبديلات التي صنعت الفارق، ودخلنا الشوط الثاني بروح قتالية عالية وبالفعل نجحنا في تقليص الفارق وخطف الفوز في الثواني الأخيرة».

سعادة

من جهته، أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة عن سعادته بالفوز وفخره باللاعبين الذين قدموا أداء رائعاً، وقال:«يا لها من مباراة، بدأنا اللقاء بشكل سيء للغاية بسبب افتقاد اللاعبين للتركيز، وفي الشوط الثاني قمت بإجراء بعض التبديلات الناجحة التي ساهمت في تغيير النتيجة لأني كنت مؤمناً بقدرة الفريق على العودة في النتيجة رغم صعوبة الأمر، وبعد أن أحرزنا الهدف الثالث كان من الممكن أن نرضى بالتعادل لأنه نتيجة جيدة في ظل التأخر ولكني حرصت على تحفيز اللاعبين والمجازفة من أجل إحراز الفوز في الدقائق الأخيرة».

وأضاف إن حظوظ الفريق باتت كبيرة في الصعود للدور الثاني ونحتاج إلى نقطة واحدة ويجب علينا إنهاء المهمة في مباراتنا القادمة أمام لوكوموتيف للتأهل بعد سنوات طويلة، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على الاستمرار بنفس المستوى القوي بقية الموسم خصوصاً وأن الوحدة استطاع النهوض من حالة الانهيار التي عانى منها بعد الخسارة القاسية بسداسية من دبا الفجيرة في كأس رئيس الدولة، وبفضل العمل الكبير قدم الفريق أداء جيداً في الفترة الأخيرة.

جمهور

أشاد تين كات بدور جمهور الوحدة المؤثر في المباراة والذي آزر اللاعبين وحرص على تحفيزهم رغم التأخر في النتيجة، وقال:«أشكر جمهور الوحدة الذي كان له دور مهم في عودة الفريق وهذا ما نتوقعه دائماً من الجمهور ويؤكد الفارق ما بين المباريات التي تقام على ملعبك عن المباريات خارج أرضك».