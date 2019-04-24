الشارقة يستنكر تصرفات بعض مشجعيه في لقاء العين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر نادي الشارقة بياناً رسمياً، أمس، استنكر من خلاله ما حدث من تصرفات غير مسؤولة من بعض الجماهير، حيث جاء فيه: «يستنكر رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم عبيد الحصان الشامسي، التصرفات غير المسؤولة لقلة من الجماهير التي حضرت مباراة نادي الشارقة ضد شقيقه نادي العين في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، والتي أقيمت على استاد خالد بن محمد الأربعاء الماضي».

وأكد مجلس الإدارة، اعتزازه بجمهور نادي الشارقة الوفي وتقديره لحرص جماهير النادي العريضة على تواجدها في المدرجات بكثافة ودعمه ومؤازرتها للفريق، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مسيرة الفريق الناجحة، إلا أنه يرفض رفضاً قاطعاً محاولات البعض التطاول على جماهير الأندية، والتي يحمل مجلس إدارة النادي لها احتراماً وتقديراً كبيرين ولكل أركان المنظومة الرياضية.

وعبر نادي الشارقة الرياضي عن حرصه الدائم على خروج جميع المباريات التي يستضيفها على ملعبه بصورة تليق باسم النادي وجماهيره العريقة. وشدد على متابعة ورصد إدارة النادي لهذه الممارسات غير الرياضية في المدرجات ومحاسبة المتسببين فيها، لضمان عدم تكرارها مرة أخرى.

وأعطى رئيس مجلس إدارة النادي توجيهاته لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، بالتعامل الحازم مع الخارجين عن السلوك الرياضي من بعض الجماهير، وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن من اللجان المسؤولة داخل الشركة. وناشد رئيس مجلس الإدارة جماهير النادي بالتمسك بالقيم والأخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية مثمّناً دورهم الداعم للنادي».