الظفرة والنصر.. تحسين الأوضاع

المصدر: Ⅶ دبي - عدنان الغربي- أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الظفرة وضيفه النصر عند السادسة و 10 دقائق مساء اليوم على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي، في صراع تحسين المراكز والأوضاع في الدوري من خلال اللقاء الذي يدخله الفريقان بمعنويات عالية، بعد أن نجح صاحب الأرض في تحقيق فوز ثمين على ضيفه بني ياس في الجولة الماضية رفع رصيده إلى 27 نقطة بالترتيب الثامن، وفوز العميد بملعبه على الإمارات ليرفع رصيده إلى 26 نقطة بالترتيب التاسع، ما يزيد دافع الفريقين في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية والتقدم في جدول الترتيب.

وتشير التوقعات إلى أن المواجهة ستكون في قمة عنفوانها بين الفريقين من واقع المستوى الجيد لهما مؤخرا بجانب تكافؤ ميزاني القوة، الشئ الذي يجعل الندية حاضرة داخل المستطيل الأخضر.

ويسعى الظفرة صاحب أفضل انتفاضة في الدوري إلى المحافظة على المعنويات العالية التي تسيطر على النادي خاصة أن اللقاء يسبق مباراته التاريخية التي تجمعه الاثنين المقبل بشباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفوزه في لقاء اليوم يجعله أكثر جاهزية للنهائي الحلم، وعلى الجانب الآخر فإن النصر الذي بدأ الموسم الحالي بطموح المنافسة على مقاعد الكبار يسعى إلى إسعاد أنصاره في ختام الموسم وتعويض الإخفاق الذي لازمه في الكثير من المباريات والتي لم تناسب حجم ومكانة النادي في منافسة الدوري.

إعداد الظفرة

واستعد الظفرة للقاء اليوم بتدريبات قوية وقف خلالها الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه والعناصر التي سيدفع بها في اللقاء مع تعويض غياب نجمه ميسليسي أحد أهم الأوراق في الفريق بسبب الإنذارات، إضافة إلى غياب مفتاح انتصارات الفريق ديجو ريجناتو نتيجة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وفرضت غيابه حتى نهاية الموسم.

وأكد الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة أن فريقه تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة لأنها أمام خصم قوي ومتطور، ذاكراً أن العميد شهد مؤخراً تطوراً كبيراً على الصعيد الفني وأن لاعبيه قدموا مستويات ممتازة وأضاف: النصر خصم يستحق الاحترام، صحيح أن نتائجه كانت أقل من التوقعات لكنه قادر على الفوز في أي مباراة يخوضها لأنه يمتلك لاعبين جيدين، ومؤخرا تابعت الفريق ولاحظت أن مستواه يمضي إلى الأفضل، أعتقد أن مهمتنا أمامه لن تكون سهلة.

واستطرد رازوفيتش: الظفرة أيضاً قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، أصبحنا نجد صعوبة في اختيار التشكيلة نتيجة التنافس الجاد بين اللاعبين وتقارب المستويات، نأمل أن نواصل حصدنا للنقاط خاصة أننا مقبلون بعدها على مواجهة مهمة في نهائي كأس رئيس الدولة.

وعاد المدرب الصربي وقال إن النصر فريق جيد في بناء الهجمات ويمتاز بالسرعة وأوضح: أعرف المنافس جيداً، وسنعمل على الحد من خطورته وكلنا ثقة في أداء قوي من اللاعبين للفوز بثلاث نقاط جديدة.

عودة

وعلى الطرف الآخر فمن المتوقع أن تسجل تشكيلة النصر عودة الاسباني الفارو نيغريدو هداف الفريق بعد غيابه في الجولتين الماضيتين أمام الوحدة والإمارات لأسباب صحية، على جانب عودة المدافع اللبناني جوان العمري الذي شفي من إصابة كان يعاني منها على مستوى الظهر فيما يستمر غياب ثنائي الدفاع خليفة مبارك الذي يخضع لبرنامج تأهيلي ومحمد عايض لعدم استعادته للياقته البدنية بسبب ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب لأسباب صحية.

ومن المنتظر أن يدفع كايو زاناردي بحبيب الفردان في التشكيلة الأساسية بعد تألقه في المباراة الأخيرة أمام الإمارات بتسجيله ثنائية خلال 10 دقائق ومساهمته الواضحة في فوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لينتزع لقب نجم الجولة 21 بامتياز.

وشدد المدرب البرازيلي على ضرورة تحقيق الفوز بغض النظر عن الوضعية المريحة التي أصبح عليها الفريق في جدول الترتيب، مشيرا إلى أن طموحات النصر بلا حدود وأن هدفه إنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن، وقال: ندرك صعوبة المباراة أمام فريق متوهج حقق الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وهو بصدد تقديم مستويات جيدة في الدوري.

وقلل مدرب النصر من الإصابات التي ضربت عدد من اللاعبين، مؤكداً أن العميد بمن حضر وأن الفريق يملك الحلول البديلة في كل المراكـز.