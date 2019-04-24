الإمارات وشباب الأهلي.. مباراة الأمل

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي _ رأس الخيمة - البيان الرياضي

يخوض فريقا الإمارات وشباب الأهلي في الخامسة و55 دقيقة من مساء اليوم على ملعب الأول برأس الخيمة ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مباراة الأمل لكلا الفريقين، الصقور يأمل في تعديل وضعه المتأزم في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وفرسان دبي يسعون إلى اللحاق بالمتصدر الشارقة، وتقليل فارق النقاط معه.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بطموح الحصول على النقاط الثلاث، سعياً لاستعادة المركز الثاني في ترتيب الدوري، بعدما تسببت الخسارة من الوحدة في الجولة الماضية، بتراجع الفريق إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الجزيرة بالوصافة، ويفتقد شباب الأهلي، لاعبه الأرجنتيني ماورو دياز، للإيقاف بالإنذار الثالث.

6 لاعبين

ويتواصل مسلسل افتقاد الصقور إلى خدمات عدد كبير من نجوم تشكيلته الأساسية بغياب 6 لاعبين مؤثرين في مباراة اليوم، هم وليد عنبر بسبب نظام الإعارة، وشيخ دياباتي واحمد مال الله وخالد شماريخ وخالد عنبر واحمد الشاجي بداعي الإصابة، في مقابل عودة سبيل غازي وعبدالله موسى.

دعوة للإنصاف

التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات، دعا لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، خصوصاً المعنيين على تقنية الفيديو «الفار» إلى إنصاف الصقور، مشدداً على أنه لا يتدخل في قرارات التحكيم، لكنه على قناعة بأن فريقه قد تأثر كثيراً نتيجة قرارات تحكيمية محددة، خصوصا في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، لافتاً إلى أنه وطوال 20 عاما عمل خلالها مدربا، لم ير احتساب ركلة جزاء ضد حارس مرمى في منطقته المخصصة لالتقاط الكرة كما حصل ضد حارس مرماه علي صقر في مباراة النصر في الجولة 21 من البطولة، مشيرا إلى احتساب «فاولات» ضد الصقور لا يمكن أن تحتسب حتى في مباريات كرة السلة!

أفضل الفرق

ووصف القادري مباراة اليوم بالمهمة، مشدداً على أن فريقه ما زال يملك مصيره بيده رغم أنه يواجه اليوم أفضل فرق الدوري، خصوصا في الدور الثاني من البطولة، مبدياً ثقته العالية بمقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تعديل وضع الصقور في لائحة الترتيب العام، معتبرا غيابات اليوم مؤثرة جدا.

التركيز على الدوري

على الطرف الآخر أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، التركيز الحالي على لقاء فريق الإمارات في الدوري، وقال: «أمامنا مباراة صعبة ومهمة خارج أرضنا، خاصة ونحن عائدون من خسارة في مواجهة الوحدة في الجولة السابقة، وهذا الوضع يفرض علينا أن نكافح ونكون أكثر حرصاً على الفوز، من أجل المحافظة على المركز الثاني مع تقدم نادي الجزيرة، والمنافس يجد منا كل الاحترام، لأن الإمارات فريق مميز يملك لاعبين جيدين، ويؤدي بصورة أفضل على ملعبه ووسط جماهيره، وما يهمني أكثر هو أن يكون فريقي في أحسن حال، وأن يبذل اللاعبون الجهد المطلوب للحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «الفريق الذي يؤدي بصورة أفضل، هو الذي يفوز، وبالنسبة لمواجهة الفرق التي تسعى للهروب من منطقة الهبوط، فأرى أن هذه المباريات تكون أصعب، لأن المنافسين يؤدون وكأنها مباراة نهائية، فيما تسعى الفرق في المقدمة لتحسين مركزها أكثر، لذلك أتوقع منافسة قوية بين الفريقين».

وعن إمكانية اعتبار لقاء الإمارات بروفة لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قال: «الحديث عن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لم يحن أوانه بعد، ويجب علينا أن نركز في الفترة الحالية على مباراة اليوم، وسنترك نهائي الكأس لوقته بعد الفراغ من المواجهة التي أمامنا في الدوري، لأن طموحنا لا يزال قائماً بإنهاء الدوري في الوصافة، والحصول على بطاقة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020».

صقر: وضع «الصقور» يحتم عدم الخسارة

شدد علي صقر حارس مرمى فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن وضع فريقه يحتم عليه عدم الخسارة في مباراته المهمة اليوم أمام ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، واصفاً المباراة بالمهمة، لافتاً إلى أن الصقور مطالب أن يلعب جميع مبارياته المتبقية له في الدوري بأسلوب مباريات نهائي الكؤوس لحساسية وضعه في لائحة الرتيب العام، معرباً عن قناعته بأن لاعبي الصقور يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصل إليه فريقهم من وضع محرج يتمثل بصراعه للخروج من دائرة حسابات الهبوط مع فرق أخرى في البطولة، مشيراً إلى أن الصقور جاهزون لمواجهة شباب الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة المنافس وتألقه في الدور الثاني من البطولة.

وجدان: نتمنى الفوز لرفع المعنويات قبل الكأس

أكد عادل وجدان لاعب شباب الأهلي، ضرورة التركيز على لقاء فريق الإمارات اليوم، في الجولة 22 من دوري الخليج العربي، بهدف تحقيق الفوز، ليكون دافعاً معنوياً مهماً قبل لقاء الظفرة يوم الاثنين المقبل، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وقال: «لابد من التركيز على مباراة اليوم، لحصد المزيد من النقاط، بعدما فرطنا بنقاط مهمة في بداية الدوري، ونعلم أنه تنتظرنا مباراة صعبة، لأن فريق الإمارات سيقاتل للهروب من الهبوط».

وأضاف: «حريصون على الفوز اليوم، ليكون دافعاً معنوياً مهماً قبل لقاء الكأس».

وعن حصوله على فرصته مع شباب الأهلي ضمن فئة مواليد الدولة، قال: «المدرب هو من يقرر متى يحصل اللاعبون على فرصتهم، وعندما تتاح لي الفرصة سأستغلها، وأنا سعيد بأنه أتيحت لي الفرصة باللعب مع فريق كبير مثل شباب الأهلي، وبالتواجد مع نجوم الفريق».