رفض وقف تنفيذ عقوبة مبخوت والبيرق

المصدر: Ⅶ دبي ـ العوضي النمر

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة خلال اجتماعها في مقر الاتحاد في دبي برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي، رفض الاستئناف الخاص بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد بحق لاعب الجزيرة علي مبخوت وحارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق، علماً أن لجنة الانضباط كانت قد عاقبت كلاً من اللاعبين بالإيقاف ثلاث مباريات خلاف عقوبة الطرد المباشر وتغريم كل منهما 50 ألف درهم وذلك بسبب تبادلهما السباب والبصق خلال مباراة فريقيهما الأخيرة في دوري الخليج العربي.

وقال رئيس اللجنة المستشار عادل الجنيبي عقب الاجتماع: «بالنسبة لحارس نادي اتحاد كلباء محمد البيرق فقد قررت اللجنة عقد أول جلسة يوم 28 الجاري للبت في الطلب الخاص به فيما قررت حجز الاستئناف الخاص بلاعب الجزيرة علي مبخوت للحكم يوم 30 الجاري».